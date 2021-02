New Articles

Enkeltmannsforetaket Fotograf Bernhard ble registrert i Brønnøysundsregisteret 8. februar. Bak foretaket står Arild Bernhardsen, Fillan. Han drev i 35 år Studio Bernhard, men la ut studioet sitt for salg i 2018. Da fortalte han til lokalavisa at oppdragene nå mer besto i å reise rundt å ta bilder, men at han ikke hadde tenkt å gi seg som fotograf selv om han solgte studioet i Fillan.