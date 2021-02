Gjerstadstiftelsen tapte søksmålet mot Therese

New Articles

Therese Ulvan ble i dag frifunnet fra søksmålet fra Gjerstadstiftelsen. Det betyr at hitterværingen kan beholde et seksifret honorar hun fakturerte for 15 konserter sammen med Joralf Gjerstad i 2017 og 2018. Gjerstadstiftelsen må betale et sekssifret beløp i saksomkostninger.