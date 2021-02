New Articles

Kystplan har på vegne av Frøy Eiendom utarbeidet en reguleringsplan for Myran/Beinskardet på Sistranda. Her tas det høyde for at det kan bygges to leilighetsbygg med seks boenheter i hver. Området er i dag en grøntområde i boligfeltet som fra før er bebygd med med eneboliger, tomannsboliger og leilighetsbygg.