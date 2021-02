New Articles

I januar advarte banksjef Marita Wingan i Sparebank1 SMN Hitra og Frøya om svindelaktivitet mot bankkunder. Nå ber banken igjen kundene om å være oppmerksomme.

- Vi har de siste dagene opplevd en stor økning i svindelaktivitet mot våre kunder. Nytt nå er at de tar kontakt (på norsk) over telefon, forteller banksjef Marita Wingan i Sparebank1 SMN Hitra og Frøya. - Dette er svært alvorlig.

Både fysiske personer og robotstemmer ringer og utgi seg for å være fra banken. Målet deres er å få kundene til å oppgi sensitive opplysninger som BankID, passord, koder eller lignende.

- Svindlerne opererer med forskjellige metoder. Noen hevder det er mistenkelige korttransaksjoner på kundens kort, andre hevder det er behov for bekreftelse av en internasjonal banktransaksjon. Felles er at de ber kunden utføre et tastevalg, noe som virker å lede til at kunden mottar en såkalt «phishing-SMS» eller e-post. I begge tilfeller er formålet å lure kundene til å trykke på en lenke for å oppgi informasjon som kan gjøre det mulig å gjennomføre en svindel, forklarer banken i en pressemelding.

Bankens aller viktigste råd for å avverge denne og mange andre typer svindel er: Oppgi aldri personlige passord, PIN-koder eller annen BankID-informasjon, uansett hvem som spør.

- SpareBank 1 SMN vil aldri be kunder om dette på telefon, SMS eller e-post. Ikke en gang under dekket «vi har oppdaget svindel på kontoen din, og du må oppgi ditt passord for at vi skal få stoppet det». Man skal aldri dele BankID-informasjonen sin med noen, verken banken, familiemedlemmer, arbeidsgiver eller andre en egentlig har tillitt til, påpeker banken.

Her er åtte enkle råd for å unngå å bli svindlet:

1) Aldri oppgi kontoinformasjon, BankID-koder eller passord via mail eller telefon, uansett hvem som ber om det – enten det er bank, familie, venner eller andre.

2) Banken vil aldri be deg om å oppgi koder og passord via e-post, SMS eller telefon. Får du en slik forespørsel, er det sannsynligvis en svindler.

3) Aldri still kontoen din til disposisjon for overføringer fra ukjente.

4) Ikke svar på e-posten eller ring telefonnummeret som er oppgitt i eposten, hvis du tror det er et svindelforsøk. Ikke klikk på en mistenkelig lenke i en e-post eller SMS.

5) Har du en dårlig magefølelse eller oppdager at du er utsatt for svindel? Ta kontakt med banken din umiddelbart! Bruk nummeret som du finner på bankens hjemmesider, ikke de som eventuelt oppgis i SMS eller E-post.

6) Snakk med andre, spesielt eldre, om metodene svindlerne bruker. En av de mest effektive måtene vi kan bekjempe denne type kriminalitet på, er å spre informasjon.

7) Sjekk avsenders e-postadresse opp mot tidligere e-poster du har fått fra banken. Er du i tvil om e-posten kommer fra banken din, bør du kontakte bankens kundesenter før du klikker på eventuelle lenker.

8) Sørg for å bytte passord på e-post, Facebook, Instagram mm. regelmessig, og unngå å ha samme passord flere steder.