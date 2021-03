Fire nye smittede i dag

New Articles

Frøya kommune har torsdag ettermiddag sendt ut følgende pressemelding etter at tre personer har fått påvist smitte på en brønnbåt, og én annen person har testet positivt i en hurtigtest:





Status og utvikling





Det er i dag blitt registrert 4 nye smittede i Frøya kommune. 3 av disse bekreftet via ordinær test og 1 via positiv hurtigtest. Smittesporing er igangsatt og det jobbes hardt for å få oversikt over situasjonen. 1 ny klasse ved Guri Kunna Videregående skole skolested Frøya er satt i ventekarantene. Dette betyr at følgende er satt i ventekarantene:

· 2 klasser ved Guri Kunna Videregående skole

· 1 avdeling ved Sistranda kystbarnehage

· Frøya ungdomsskole

Man forventer avklaringer på noen av disse i løpet av kvelden.

Ikke bekreftet mutert virusvariant

Det er ikke bekreftet at utbruddet på Frøya er med mutert virus. Beredskapsledelsen håndterer uansett utbruddet som om det kan dreie seg om mutert koronavirus på Frøya. Dette er etter anbefalinger fra helsemyndighetene. I følge FHI er det etter hvert slik at de fleste nye utbrudd skyldes muterte virus og at man derfor må ta høyde for at alle nye utbrudd kan være forårsaket av en av de nye mutasjonene. Derfor er det nå innført ventekarantene.

Ventekarantene





Tilbakemeldinger viser at det kan virke uklart for noen hva det vil si å være i ventekarantene. Hvis man er definert som nærkontakt til en person smittet med Covid-19 må man alltid ha 10 dager karantene, selv etter at første test viser negativt resultat.

De som er nærkontakter til nærkontaktene kan bli satt i ventekarantene. Dette betyr da at man må holde seg hjemme frem til den som var nærkontakt har testet negativt på ordinær test. Man kan ikke gå ut av ventekarantenen etter at nærkontakten har fått negativt svar kun på hurtigtest.





Tiltak





Kommuneoverlegen vurderer fortløpende om kommunen bør innføre forskrift for å begrense antall sosiale kontakter i befolkningen, samt gjeninnføre munnbindpåbud. Dette grunnet at man i smittesporingsarbeidet ser at flere har veldig mange nærkontakter. Dette gjør smittesporingsarbeidet svært utfordrende.

Det oppfordres fortsatt sterkt til å bruke munnbind, holde avstand og holde antall nærkontakter på et minimum.

Koronatelefonen er åpen hver dag, også helg. Det vil også bli gjennomført testing gjennom hele helga.





Bestille koronatest og andre henvendelser rundt korona:

For å bestille testing for Covid-19, ta kontakt på koronatelefonen.

Åpningstider: mandag – fredag kl.10.00 – 20.00 Lørdag – søndag kl.1000 – 1700.

Telefonnummer: 21 89 74 27

For andre henvendelser rundt korona til kommunen:

korona@froya.kommune.no





Beredskapsledelsen gjentar sin sterke anbefaling om å bruke munnbind på offentlig sted og vil igjen minne alle på at det viktigste nå er hva vi hver enkelt gjør. Hold avstand, oppretthold god håndhygiene, hold deg hjemme hvis du føler deg syk og begrense antall nærkontakter.

Vennlig hilsen beredskapsledelsen