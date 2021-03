- Vi er åpne for å komme flyttende når som helst, egentlig. Så snart huset vi ønsker oss har dukket opp

New Articles

Mausundværing Marte Hansen (32) ønsker å ta med seg familien og flytte hjem til Frøya.

Men aller først må de finne seg et hus.

Marte forteller at de har kikket via finn.no i noen år, men drømmehuset har latt vente på seg.

Derfor bestemte de seg for å sette inn en annonse via lokalavisas markedsplass, HF Torget.

Annonsen har ligget ute i snart to uker, og Marte forteller at det har vært god respons.

- Noen har sendt oss mail om hus som allerede ligger ute på finn.no, og noen har sendt oss mail om boliger som ikke er lagt ut for salg. Det er veldig hyggelig at folk tar seg tida og vil hjelpe oss å finne noe. Det setter vi stor pris på, sier hun.

Gjerne utsikt, naust og litt tumleplass

I annonsen skriver Marte og familien at de er interessert i enebolig eller småbruk.

- Vi har også noen drømmer når vi flytter til Frøya. Vi vil gjerne ha et bosted med fin utsikt. Naust, båtplass eller strandlinje kunne vi også tenkt oss, og ei grei størrelse på tomta. Jeg håper at det er noen på Frøya som for eksempel har en bolig som har gått i arv og de ikke riktig vet hva de skal gjøre med. Eller noen som ikke har tatt kontakt med megler ennå. De kan jo vurdere å ta nærmere kontakt med oss, smiler hun.

De har ikke satt noen begrensninger på sted på Frøya. Alt er av interesse.

- Vi er åpne for det meste, men i utgangspunktet er det fast-Frøya vi ønsker å bo.

Vil bo i utkant-Norge

Marte er oppvokst på Mausund og forteller at hun bodde der fram til hun var 16 år. Hun flytta til Trondheim for å gå videregående skole, og for fire år siden flyttet hun til Lillestrøm. Samboer Reidar kommer fra det området, fra Skjetten, og det er i Lillestrøm de bor per dags dato.

I september i fjor ble Marte og Reidar foreldre til tvillingene Knut og Alvilde (6 mnd.).

Marte forteller at de ikke ønsker å oppdra barna i en by.

- Vi har heller lyst til å komme oss til et sted i utkant-Norge. Siden jeg har en del familie på Frøya og det er en plass vi kjenner til fra før, er det plassen vi ønsker å flytte til.

Må finne seg jobber

Marte og Reidar har ikke funnet seg nye jobber på Frøya ennå. Aller først må de skaffe seg et bosted.

Men Marte som er utdanna vernepleier, håper ikke det skal bli vanskelig for henne å få seg en jobb. Reidar er utdanna sveiser, men har alltid drømt om å jobbe på sjøen, på båt eller innen oppdrett.

- Vi får rett og slett se hva Frøya har å tilby. Vi er åpne for å komme flyttende når som helst, egentlig. Så snart huset vi ønsker oss har dukket opp, smiler de.

Vemod og glede på samme tid

Familien til Marte er veldig glade for at familien på fire, forhåpentligvis snart kommer flyttende.

- Jeg har mamma og pappa på Mausund, og familie på Frøya og i Trondheim. Det blir enklere for dem å komme på besøk til oss og for oss å besøke dem. De har gleda seg i mange år til at vi skal komme nærmere, og i hvert etter at tvillingene kom til verden, sier Marte.

Samtidig er det også trist å skulle flytte.

- Reidar ofrer litt når han blir med til Frøya og blir lenger unna familien sin. Det er ikke så artig, men han er sporty og veldig åpen for det.

Marte er i likhet med Reidar, spent. Hun har aldri bodd på fastlands-Frøya, og da hun flyttet var det aldri i tankene at hun skulle flytte hjemover igjen.

- Det har blitt mer og mer aktuelt, og i hvert fall etter at vi fikk barn. Jeg ønsker at Knut og Alvilde skal få en like fin oppvekst som jeg føler jeg har hatt på Mausund.

Kanskje visning i påska

Marte forteller at de kanskje skal på visning i påska.

- Det er litt avhengig av smittevernstiltak og hva vi må forholde oss til, men hvis muligheten byr seg så tar vi turen til Frøya i påska. For å se oss litt rundt og dra på visning.

Men de ønsker fortsatt tips til aktuelle hus på Frøya, legger hun til.

- Selv om vi skal på visning er det ikke gitt at vi verken legger inn bud eller får kjøpt det, så vi er åpne for flere forslag. Det er bare å ta kontakt!