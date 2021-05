New Articles

Super Pøbb på Bogøya er et populært mål for båtfolket. De har særlig gjort seg kjent for sin fish and chips. I dag varsler de på sin facebookside at Spleisen er klar til å bli tatt i bruk for lørdagens gjester. Spleisen er navnet på det nye utearealet som pøbben har bygd opp i høyden, med utsikt til resten av pøbben og havneområdet.