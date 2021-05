New Articles

Utstyrsbutikken Alfo på Fillan omsatte i 2020 for 21,5 millioner kroner. Dette er to millioner mer enn året før. Selskapet satt også igjen med med et større overskudd enn tidligere. Regnskapet viser at driftsresultatet ble på 2,332 millioner i 2020, mot 1,530 millioner i 2019.