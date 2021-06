New Articles

Frøya kommunestyre stadfestet i siste møte reguleringsplanen for Frøya flyplass. Den nye planen er utarbeidet for å gi muligheten til å bygge en større flyplass med rullebana på inntil 1200 meter. Planen legger hovedsakelig til rette for utvidelse av Frøya flyplass i nordøstlig retning, slik at rullebanen øker totallengden til 1199 meter og bredden til 23 meter. Utvidelsen medfører en utfylling av deler av Korstjønna.