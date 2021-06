- Halvparten av utbyttet fra TrønderEnergi-aksjene bør brukes til helsestudie

New Articles

Til torsdagens kommunestyre har Rødt Frøya stilt et grunngitt spørsmål angående vindkraft og helse. Her forslår partiet at deler av utbyttet fra TrønderEnergi-aksjene, beyttes til en helsestudie av folk som bor nær ny-oppsatte vindkraftverk i Norge.

I interpellasjonen heter det:









Helse- og omsorgsdepartementet hadde i forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft ingen merknader i sitt høringssvar. Folkehelseinstituttet-FHI innrømmer at det kreves gode prospektive studier om helsekonsekvenser rundt vindkraftverk. De mangler midler til en studie, men FHI har heller ikke de siste 12 år gjort noe fremstøt for studier eller krevd at vindkraftindustrien gjennomfører studier som eventuelt viser at deres produkt, vindkraftverk med stadig større turbiner, ikke er helseskadelig.

Det er bra at Frøyaordføreren aktivt deltar i Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner – LNVK og krever en løsning på høy-intens blinkende hinderlys på turbiner over 150 meter, da det er mange som plages av lysblinkene.

Infrastøyen som turbinblad skaper med kraftige 5. generasjoners overtoner, bærer langt og resonerer i hus. I vindkraftområder verden over sliter folk med dårligere nattesøvn og redusert helse etter at vindkraftverk er reist i deres nærområder. Pilotstudien fra SYTe i Finland 2016-2019 viser tre ganger flere alvorlige helseplager for de som bor innenfor 15 kilometer av ny-oppsatte vindkraftverk i.f.t. de som bor lenger unna. Denne pilotstudien gir grunnlag for å gå videre med studier om man hedrer føre-var prinsippet.

Argumentet til vindkraftindustrien, at folk tenker seg syke av infrastøy fra vindturbiner svekkes i pilotstudien, da ca. 5% mente deres ny-oppståtte helseplager kunne skyldes de nye vindkraftverk.

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE krever ikke helsekonsekvensutredninger-HKU av utbygger før de gir konsesjoner til vindkraftverk. Teknisk Ukeblad fremmer en studie fra VTT som Olje- og energidepartementet-OED som klageinstans støtter seg til. Studien baserer seg på 10 minutters lyttetester og brukes som argument for å avvise krav om HKU rundt planlagte Gismervik vindkraftverk i Tysvær kommune.

Når det ikke finnes kvalitetssikrede studier, kan OED referere til VTT lyttetesten som National Wind Watch i USA beskriver slik: «The listening tests were designed to imply that those who complained about wind turbine noise were liars.»

Rødt Frøya ber om at Frøya kommune søker om samarbeid med Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU om en helsestudie av folk som bor nær ny-oppsatte vindkraftverk i Norge.

Rødt Frøya ber at halvparten av utbyttet, ca. 2,5 millioner kroner som Frøya kommune har fått fra sine 2.49 % av aksjene i TrønderEnergi i 2020, brukes til helsestudien.

Rødt Frøya

v/Steven Crozier