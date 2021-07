New Articles

15 dager etter at billettene ble lagt ut for salg, er Tics-konserten under årets Frøyafestival utsolgt. Det forteller festivalsjef Hallbjørn Stenhaug i en e-post til Hitra-Frøya.

Det vil i år ikke være mulig å kjøpe festivalbillet,men billett til hver enkelt konsert. Dette på grunn av de statlige koronabestemmelsene. Stenhaug fortale at det ville bli lagt ut 1000 billeter til Tics-konserten. Disse er nå utsolgt.