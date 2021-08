Måsøval fryktet massedød etter tørke. – En svært kritisk situasjon

New Articles

I et brev fra Måsøvals advokat til Olje- og energidepartementet datert 30. juli skrev Måsøval at «selskapet nå står overfor en svært kritisk situasjon» og sto i fare for å tape all fisken i settefiskanlegget sitt på Hitra om det ikke fikk tappe mer vann. Det skriver Intrafish. Anlegget er et såkalt gjennomstrømmingsanlegg, hvor vannet kontinuerlig renner gjennom anlegget.