Banken og frivilligheten inviterer til åpningsfester

Sparebanken bidrar med 100 millioner kroner på storstilt gjenåpning av Midt-Norge.

"Etter halvannet år med restriksjoner og nedstenging, vil SpareBank 1 SMN bidra til å få Midt-Norge i gang igjen. Banken ga 100 millioner kroner i koronadugnad da Norge stengte ned, nå gir de ytterligere 100 millioner kroner for å få regionen opp i marsjfart", skriver banken i en pressemelding.

- VI er kommet i gang med planlegging av hvordan vi skal gjenåpne samfunnet i Øyregionen nå som vi snart er klare for trinn fire i gjenåpningen, sier banksjef Marita Wingan.

Arbeidsgrupper er satt ned både på Hitra og Frøya og nå er deler av programmet klart.





Fest for liten og stor

- 30. september arrangeres Eldres dag i regi av frivilligsentralen og Siw Aina Strømøy. Der bidrar vi med penger til underholdningen, så da kommer Børge Pedersen og Sjalg Råen. 6. november er det grendacup i Frøya Storhall med påfølgende fest i håndballhallen på Frøya. 27. november arrangeres Barnas dag i Frøya Storhall med Trønderfotball for de over 6 år, og hoppeslott pluss pluss for de minste barna. Med påfølgende nissemars og juletretenning, opplyser Wingan.

På Hitra er det planlagt fellesturer i samarbeid med Hitra turlag, konserter for de eldre, konsert i Sentrumsparken og barnasdag i tidsrommet 1. oktober til slutten av oktober.

- Vi var der da samfunnet stengte ned, og da kjennes det helt riktig ut å også være en pådriver for gjenåpningen som endelig nærmer seg, sier Jan-Frode Janson, konsernsjef i SpareBank 1 SMN i pressemeldingen.





Massivt engasjement fra folket

Konsernsjefen forteller at de fikk massiv respons da de i vår gikk ut og spurte folket hva de synes samfunnsutbyttet skal gå til. Over 10.000 benyttet sjansen til å si sin mening, og innspillsbunken viser et enormt engasjement for både kulturtilbud, idrett og frivillighet. Mange av de mer enn 10.000 innspillene handler om et ønske om hjelp til å komme i gang igjen etter pandemien.

- Etter en lang periode med lite aktivitet, publikumsbegrensninger, nedgang i medlemsmasse og utfordringer med rekruttering av både utøvere og trenere vil vi bidra til å få hjulene i gang igjen. Endelig skal vi tilbake på tribuner og forestillinger, heie og klappe for gode prestasjoner, sier Janson.

Allerede nå kan folk, velforeninger, idrettslag, kulturaktører og andre organisasjoner søke støtte til å komme i gang igjen med sine aktiviteter. Og banksjefen på Hitra og Frøya, Marita Wingan håper søknadsbunken vil bugne også denne gangen.

- Vi ønsker å se minst like mange søknader i høst som antall innspill vi fikk i vår, sier Wingan som ser frem til å kjenne pulsen av Frøya og Hitra igjen.





Setter Øyregionen opp i marsjfart igjen

I tillegg til at det nå åpnes for å søke støtte til å komme i gang igjen, settes en stor andel av de 100 millioner kronene av til større «åpningsfester» i hele Midt-Norge. Leder i EiendomsMegler 1 på Hitra og Frøya, Renate Ledel gleder seg enormt til å invitere alle i Øyregionen til gjenåpningsfest og håper at folket vil kjenne på følelsen av at vi virkelig er i full sving.

- At vi får muligheten til å bruke en stor del av vårt samfunnsutbytte til å endelig sette Hitra og Frøya i marsjfart igjen kjennes veldig godt, sier Ledel.

Etter halvannet år med restriksjoner er lokalbefolkningen utsultet på sosialt samvær og nye opplevelser. Det vil banksjefen gjøre noe med.

- Det er på tide med en skikkelig pangstart, og her i Øyregionen har vi store planer for både små og store ut over høsten. SpareBank 1 SMN sine markeringer av gjenåpningen gjennomføres i tett samarbeid med kommuner, bedrifter, kultur og frivillighet. Banksjefen håper markeringene vil bli en folkefest til glede for både små og store i Øyregionen

-Vi skal selvfølgelig følge med på og ta hensyn til FHIs anbefalinger og tilpasse arrangementene deretter.