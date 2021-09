Vil heve kontrakten som gjelder skoleskyssen på øyene

New Articles

Etter at drosjeeiere i store deler av Trøndelag bestemte seg for å legge all skoleskyss fra i dag torsdag, ble det i går kveld klart at ATB og Trønderenergi var enige om en løsning som gjorde at skoleskyssingen kunne fortsette. Men i pressemeldingen som kom ble det også gjort klart at ATB vil heve kontraktene som jeg gjort med Trøndertaxi for det meste av gamle Sør-Trønderlag fylke og en del kommuner i Nord-Trøndelag. Dette gjelder også kjøringen på Hitra og Frøya.