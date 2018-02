Bugten-filmen snart klar. Etterlyser flere opptak/bilder

Kultur

Kim Jektvik i videoselskapet Videomagi holder på med en film om Tor Bugten. Filmen er blitt delvis finansiert gjennom at Hopsjø Kyst og Kultursenter AS har kjøpt salg- og visningsrettigheter, og planen er visning under årets utgave av Hopsjødagene.

Jektvik har i årevis samlet materiale om Tor Bugten. Nå i innspurten, spør han leserne av Hitra-Frøya om det kan finnes enda mer om Tor Bugten der ute.

- Hvis det er folk som sitter med fotografier, videoopptak eller historier som bør fortelles om Tor Bugten så vil jeg gjerne høre fra de så snart som mulig. Vi er spesielt interessert i bilder eller video av Tor Bugten sammen med Nattseilerne om det finnes, men alt er av interesse og uansett kvalitet, sier Jektvik.

I filmen får vi et gjensyn med Tor Bugten og vi får høre historier fra hans 52årige liv fortalt av de som kjente han best.

- I tillegg viser vi en rekke fotografier, film og videoklipp fra Tors liv. Dette materialet har jeg brukt flere år på å samle inn, forteller Jektvik.





Filmen vil derfor ha premiere under Stifterens aften, Hopsjødagene 2018. Produksjonen av filmen vil være ferdig innen 30. juni.



Hopsjøstiftelsen A/L ble stiftet i 1989 med mål om å bevare restene etter det erværdige handelsstedet Hopsjø på Melandsjøen. Stiftelsen sikret seg i første omgang pakkhusbrygga og krambua, og senere også andre bygninger. Initiativtaker til tilbakekjøpet og etableringen av stiftelsen var Tor Bugten.

Stiftelsen startet restaureringsarbeidet umiddelbart og sommeren 1990 kunne brygga offisielt åpnes med serveringssted og den gjenskapte krambua. Her inne kunne gjestene se Tor Bugtens enorme samling av gamle krambodting, og krambua ble et levende museum for hva som tidligere hadde foregått på stedet.