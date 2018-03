- Dette blir moro! Nå skjønner de at det nærmer seg

Kultur

Flere spente elever i trappa på kultur- og kompetansesenteret. De skal snart inn til årets første leksjoner i bevegelse og dans, med proff koreograf. En av dem er Alexandra Lilja Flaahammer, som har fått en av hovedrollene i vårens store musikal ved Guri Kunna videregående skole, "Hamilton".

- Jeg skal spille skurken Aron Burr, altså en gutt, smiler Alexandra (18). Hun har erfaring fra fjorårets oppsetning, og fra "Sal og scene" på ungdomsskolen. Nå gleder hun seg til å delta i musikkspillet, som er ukjent for de fleste.

Amerika den gang - fortalt nå

- "Hamilton" er ganske ny, men den er i ferd med å spre seg rundt i verden, sier Alexandra, som påstår at hun ikke har verdens beste forhold til dans.

- Men denne musikalen er den kuleste jeg vet om. Den er unik og spennende, og inneholder mye hip hop og rap, sier hun.

Musikalen hadde urpremiere først i 2015, og er dermed av de ferskeste musikalene, og blir beskrevet som "historien om Amerika den gang - fortalt av Amerika nå".

Viktig med konsentrasjon

Inne i øvingslokalet står en flott gjeng med unge, kommende sceneartister. De er lydhøre til det koreograf Marit Solberg har å si. Marit er anerkjent som danseinstruktør her ute, og mener at årets musikal på Frøya er den åttende hun har bidratt til.

- Det viktigste er at dere klarer å holde konsentrasjonen oppe, sier hun.

- Det er en veldig fin og konsentrert gjeng, også er jo Elisabeth (Antonsen Dyrø, journ.mrk) så flink, konstaterer Marit Solberg fornøyd.

Fellesskap

Alle finner plassene sine, i grupper. I utkanten står hovedpersonen Hamilton, spilt av 18 år gamle Ole Jakob Stølan, som syntes det var så moro i fjor, at han ville delta i år også. At han fikk hovedrollen, overrasket ham.

- Jeg krysset av for tre roller jeg kunne tenke meg, men tenkte jeg var litt vel optimistisk med tanke på hovedrollen, smiler han.

Ole Jakob ser mest fram til tida før premieren, med tette øvinger, og mye som må læres.

- Det er litt stress, men det er godt å pushe seg selv litt, også får vi et veldig godt fellesskap mens vi holder på.

Mange fra Hitra

Av årets 36 musikaldeltakerere, er 14 av dem fra skolested Hitra. En av dem er 16-åringen Brage Ulvan Lervåg.

- Jeg har holdt på med musikk og teater før, både bak og på scenen, derfor fikk jeg lyst til å bli med på musikalen. Det skal bli godt å komme på scenen igjen, sier Brage.

Han innrømmer at han følte seg litt usikker i starten, men at de har blitt veldig gode venner etter hvert som de har blitt kjent med hverandre. Dans har han lite erfaring med fra før.

- Jeg skal gjøre så godt jeg kan, sier han med et stort smil.

En å tenke sammen med

I fjor var Elisabeth Antonsen Dyrø alene om ansvaret for musikalelevene, etter at Elin Strandheim Karpinski flyttet fra Frøya. I år har hun fått hjelp av Rachel Dykeman, som er lærer på ungdomsskolen på Sistranda.

- Jeg har dansa en del da jeg var yngre, og er glad i sang og dans. Så jeg er glad for å få delta på dette. Jeg har lært masse, for Elisabeth er så dyktig, sier Rachel.

Gleden er gjensidig, mener Elisabeth Antonsen Dyrø.

- Jeg har savnet en sparringspartner, som jeg hadde i Elin. Det er godt å ha noen å tenke sammen med, sier Elisabeth.

Mye egeninnsats

Elisabeth er raus med godordene når hun skal beskrive årets elever på musikalen.

- Det er en ordentlig gjeng! De har lagt ned mye egeninnsats. Også er det så moro at det er med så mange fra skolested Hitra i år, for tidligere har det vært stor overvekt fra Frøya, sier Elisabeth.

Hun beskriver musikalen som omfattende, en forestilling med mye humor og fin musikk.

- Det er mange ferske skuespillere som har fått forholdsvis store roller, også må vi egentlig være så mange som 36 for å få gjennomført musikalen. Jeg er også veldig glad for at Marit Solberg tok ansvaret for koreografien også i år. Hun er dyktig, og hun kan ungdom, sier Elisabeth.

Skal øve i mange dager

Marit har gruppert, de har løst opp kroppene, og varmet opp stemmene. Etter en time kan Elisabeth opplyse om at de er halvveis i den første sangen. Men øvingene skal fortsette i hele helga, og onsdag kommer koreograf Marit utover igjen.

Undertegnede har fått en smakebit av store soliststemmer, og et fantastisk kor. Dette må da bli bra?

- Publikum kan bare begynne å glede seg, sier Elisabeth. Og vi er ikke i tvil om akkurat det.