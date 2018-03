Hele programmet til Hitterkvelden 10-årsjubileum er klart

Kultur

For tiende år på rad arrangeres Hitterkvelden nå i april. På plakaten står flere av de mest kjente kultur-personlighetene øya har fostret gjennom årene. Blant disse er forfatter og filosof Inge Eidsvåg, som i høst kom med ny bok kalt «Døden – livets følgesvenn».

Omar Pleym i kulturenheten i Hitra kommune forteller at Eidsvåg er hyret til å holde et lite kåseri for publikum.

- Inge Eidsvåg skal gi oss et lite kåseri med tittelen «Om innvandrere, frøyværinger og kulturkollisjoner», forteller Pleym, som syns jubileumsprogrammet til Hitterkvelden er blitt både flott og innholdsrikt.

Som tidligre omtalt her i lokalavisa, kommer en rekke av Hitras artister hjem for anledninga for å opptre under kvelden. Blant disse er musikerne Anders Jektvik, Therese Ulvan og Jonas Peitersens duo Temporary. Nå er også de andre programpostene klare:

- Av lokale bosatte artister vil Hege Anita Skjærvik og Roar Lyng Celius synge duett, og det internasjonale koret Harmundi fremfører «We shall overcome» for oss. Vi får videre innslag av kulturskoleelever, og kulturskolens lærere framfører ett eget nummer. Det blir også allsang med Ulmar Ulvan og Ingolf Jektviks flotte viser, og da med komponistene som akkompagnatør, forteller Pleym.

Humorinnslaget blir i år med Vennastranda Revylag som viser sketsjen «Vil du bli Snillfjording?». Fra dørene åpnes i Hitrahallen og fram til programstart, blir det taffelmusikk med Barman Janitsjar.

Årets konferansierer er rådmann Laila Eide Hjertø og unge Rokas Bliudzius.

- I tillegg skal vi også dele ut en rekke priser til personer som har gjort og gjør mye positivt for Hitra. Det hele bevertes av Hitra Storkjøkkenet med en smak av Hitra. Dette blir en spennende og rikholdig kveld, gled dere alle sammen, sier Pleym, som inviterer på vegne av kommunen og ordføreren.

Årets Hitterkvelden arrangeres i Hitrahallen, som vanlig i et teknisk samarbeid mellom Hitra kommune og Strand skolekorps/Seniorbrass.

Mer om dette arrangementet og andre aktiviteter i øyregionen, kan du lese på HFkalenderen.no