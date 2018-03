- Forelska i Sula

Kultur

Det blir garantert høy allsangfaktor, når to av Norges mest rutinerte artister kommer til Sula 29. juni - 1. juli.

The Kids

Arild "Sammy" Samstad ble landskjent i 1980 som tangentist med bleket hår i det trønderske rockebandet The Kids. Bandet er mest kjent for sine landeplager Hun er forelska i lærer´n og Vil du værra me mæ hjæm i natt. Han var senere medlem i Trondheimsbaserte Lennart The Beat Band, og har i nyere tid musikalsk vært mest aktiv som frittstående pianoartist.

Rock og musikaler

Børge Pedersen er er svært glad i øyrekka, men spilte for første gang i fjor på Sula. Folk kom sjøveis for å høre den allsidige musikeren både i kapellet og på Terna brygge. Selv om han har rockerøtter, har han også gjort suksess som kirkesanger, tolker av Cornelis Vreeswijk-viser og musikalartist blant annet som Pontius Pilatus i Jesus Christ Superstar.

For Samstad blir det første gang og han gleder seg til å tilbringe denne helga i havgapet.

Festivalmusikere

De to musikerne skal være på Sula hele helga og bidra ellers som festivalmusikere sammen med andre musikere både lørdag og søndag.

Tre dager til ende

Nytt av året er at Sula sommerfestival igjen skal gå over tre dager, og avsluttes som i gamle dager, med en musikkgudstjeneste ved Sula fyr. Sokneprest Knut Torfinn Øydna forretter og hans kone Anne Grete Øydna som vanligvis er organist, vil spille bass med de øvrige musikerne.

Sula fyrband

For under gudstjenesten vil for første gang et fyrband spille. Det består av musikerne Tine Skolmen (sang), Børge Pedersen (sang og gitar), Arild Samstad (keyboard), Sveinung Lillebjerka (fiolin) og Anne Grete Øydna (bass). Om været blir dårlig blir det gudstjeneste i Sula kapell.