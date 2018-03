- Kom å se fordi vi har øvd så innmari mye

Kultur

Vi befinner oss i middelalderen og for anledningen scenen “Helvetesgapet” der rivaliserende høvdinger og deres klaner kjemper om makten. I teaterstykket “Ronja Røverdatter” basert på Astrid Lindgrens bok fra 1981 vokser Ronja opp med pappa Mattis i borgen hans og blir god venn av jevnaldrende Birk, sønn av fienden Borka. Dette mot fedrenes vilje.

I morgen, torsdag, skal 7. trinn ved Sistranda skole fremføre stykket i Frøya kultur- og kompetansesenter og det er en spent gjeng lokalavisa møter “dagen før dagen”. Tiden fram mot generalprøven og premieren brukes iherdig til øving av replikker og prøving av kostymer som ungdommene for øvrig har sydd selv.

De tjueen elevene forteller at de har øvd helt siden august i fjor og at det har vært mye moro med det, men også litt slitsomt og vanskelig med tanke på alle replikkene de har måttet lære seg, forteller de oppriktig.

Til nå er det solgt vel hundre billetter og ungdommene forteller at det fortsatt er plass til flere publikummere. De forteller videre at det er et fint skuespill med både dans og sang som passer godt til både voksne og barn. Det blir dessuten salg av lodd, kaffe og kaker denne kvelden.

- Kom å se Ronja Røverdatter fordi vi har øvd så innmari mye og jobba hardt for det. Det kommer til å bli kjempebra!, er oppfordringen fra elevene i 7.trinn.

Skuespillerne:

Andrea Reppe Vatn har hovedrollen som Ronja Røverdatter og Philip Aastum skal spille Birk Borkason. De øvrige rollene er som følger:

Mattis, far til Ronja: Kristian N. Boneng

Lovis, mor til Ronja: Sara J. Bachmann

Borka, far til Birk: Isak E. Espnes

Undis, mor til Birk: Ingvild A. Eidem

Skalle-Per, røver: Sigurd E. H. Vie

Lille-Klippen, røver: Kamile Zekonyte

Store-Klippen, røver: Jaroslavs Jakolevs

Knotas, røver: Mathilde Yttersian

Fjosok, røver: Marcus T. Bremnes

Tjørg, røver: Sahar S. Alhussien

Sterkas, røver: Martynas Ramoska

Rambas, røver: Titas Vaitauskas

Tjorm, røver: Joakim F. Engan

Storevetten: Kwanthida Poonsawat

Lillevetten: Jannicke Ervik

Turpe Grådverg: Niklas K. Vollan

Tjegge Grådverg: Aleksander Sletta

Jutis Rumpenisse: Jonathan B. Pedersen

Knuten Rumpenisse: Kajus Krajauskas