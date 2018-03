For 25 år siden svingte Arve grytene på Hopsjøen. Nå er han tilbake

Kultur

Få personer brenner like sterkt for det historiske miljøet på Hopsjøen og Hopsjøbrygga som Arve Ulrik Fjeldberg. Og når det oppsto behov for en kjøkkensjef i påvente av de nye driverne på restauranten, så trår han til. Fjeldberg, som til vanlig har ansvar for museumsutstillinga på Hopsjøbrygga, står klar med grytene slik at Hopsjøbryggas restaurant kan åpne som vanlig til påske.

- Vi må få hjulene igang, vet du. Jeg tar litt ansvar nå på forsesongen og får det litt igang fram til de profesjonelle kommer.

Det forteller Fjeldberg til lokalavisa innmellom planlegging, bestillinger og mottak av varer. I påskeuka braker det løs. 15. juni til 15. august har restauranten andre drivere. Men sesongen er jo lenger enn dette, så Fjeldberg skal drive fram til 15. juni - og på sensommeren.

Bestselgere på menyen

Arve Ulrik Fjeldberg er slett ikke ukjent blant gryter og råvarelager på Hopsjøbrygga, selv om det begynner å ry på med år siden sist. I 1991, rett etter at det var åpnet restaurant her for første gang, tok Fjeldberg over kjøkken-ansvaret tre-fire års tid.

- Sild var bestselgeren den gangen, spekesildtallerken. Og så hentet vi fram menyen fra da Margrethe gifta seg for andre gang med Rasmus Parelius, da serverte de ferskfiskbaill og storfe-rull. Så i 91 hadde jeg det på menyen. Det "fauk" ut, minnes han.

Hopsjømenyen anno 2018 blir nok litt justert, men likefullt er det tradisjonsmat som blir servert, framholder han.

- Storfe-rullen ligger i saltlake nå, så den skal vi få fram, sier Fjeldberg med et smil. - Man trenger ikke være gourmetkokk for å håndtere dette, det er viktig å få fram tradisjoner, det gode, gamle som vi hadde så stor respons på. Ikke minst hvalkjøtt i brun saus. Når vi har hvalfangsutstilling her, må vi jo ha hvalkjøtt på menyen. Og erterstuingen skal tilbake, den tror jeg ikke har vært på menyen i årevis. Med brunsaus og erterstuing da blir folk mett, i tillegg skal de få en kulturell opplevelse av å vandre rundt her.

- Hvorfor sa du ja til å komme tilbake til kjøkkenet?

- Det er jo artig, Hopsjøen interesserer meg, ikke minst det å jobbe med kulturen rundt det hele. Hvis ikke, hadde jobben vært uinteressant. Hopsjøbrygga har det helt spesielle, det må vi prøve å håndtere riktig gjennom å få tilbake den trivelige sjela. Her skal man ikke bare spise seg mett, men få en god opplevelse, vandre rundt og se på utstillinger, besøke Krambua, snakke med Nattseilerne, se på gammelmotorene, forteller han engasjert.

Mange munner å mette

Uvant med storkjøkken og mange munner er Fjeldberg ikke. Under OL på Lillehammer jobbet han i et restauranttelt som mettet 10.000 munner om dagen. Nå håper han lokalbefolkning og tilreisende har litt tålmodighet med kapasiteten de første ukene.

- På Langfredag pleier det å være flere hundre på Margrethes Minde, men ikke kom hit etterpå alle sammen da, storflirer han.

- Jeg er ikke rusta for å ta det store innhogget, men må jo prøve å få ting til å begynne på gli. Vi åpner med en liten festaften onsdag i påskeuka. Så blir det familiedag i regi Hopsjøens venner på torsdag. Og så åpner jeg lokket på gryta på fredag (Langfredag). Hva er det nedi der ? Jeg har jo nevnt et par ting, men det er mer i den gryta der altså, det skal love deg. Og jeg har flere gryter, sier han.