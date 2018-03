Åpner fiskeværsmuseum, viser kostymer av tang og forteller ukjente historier om dramatiske forlis

Kultur

Som tidligere omtalt, er Suladagan inne i en forvandling. Til sommeren kommer Sula sommerfestival som en festival over tre dager. Vi har tidligere nevnt rockerne Børge Pedersen og Arild Samstad, sistnevnte kjent fra The Kids, som åpner det hele med en konsert på Terna brygge.

- Nytt av året er at de også dukker opp sammen med andre musikere gjennom hele festivalen som foregår mellom 29. juni - 1. juli, forteller Ola Flyum i Sula sommerfestival.

Trønderrockere til Sula Sommerfestival: - Forelska i Sula Trønderrockeren Børge Pedersen løftet bryggetaket på fjorårets festival. Nå er han tilbake med Arild "The Kids" Samstad.

I kunstgalleriet på Sula kulturhus åpnes en festivalutstilling, som er et samarbeid mellom kostymedesigner Berit Haltvik With og fotograf Theodor J. H. With fra Trondheim.

- De er kjent for sin lek med ulike materialer hvor de utforsker grensene for hva et kostyme kan være, og eksperimenterer med ulike ikketekstile materialer av søppel og natur. På plakatbildene ser vi dem blant annet i et kostyme av tang og tare. Deres kunst er høyaktuell når det gjelder bruk av alternative materialer er økologi og etikk: Hva bruker vi og hva forbruker vi egentlig når vi skaper noe nytt? forteller Flyum.

På lørdag blir det på dagen stortstilt åpning av Sula fiskeværsmuseum med spennende smakebiter fra utstillingen i Sula kulturhus.

- Det blir ukjente historier om dramatiske forlis, våpensmugling og flukt. Blant annet vil lokalhistorikeren Ivar Martin Johansen fra Dyrøya gi oss et unikt innblikk i Frøyas krigshemmeligheter, lokker arrangøren.

Forfatteren Terje Nordheim vil under festivalen også presentere sin nye lokalhistoriske bok " Husan på Sula", som er er en presentasjon i bilder og tekst av alle husene på Sula og deres historikk. Mellom innslagene blir det musikalske innslag med Tine Skolmen, Børge Pedersen og Arild Samstad. Førstnevnte er operautdannet i London, har vært med en rekke musikaler og TV-innslag - sist sett i humorserien Hvite gutter på TVNorge.

- Helge Wærøy og gitaristen Jan Erling Dahl avrunder det hele. Naturligvis får vi også høre Wærøys allerede udødelige hit "Kobbklys på pipen." På kvelden avsluttes dagen på festligste vis med rutinerte Garasjebandet, som spiller opp til dans i teltet ved kulturhuset, forteller Flyum.

På fredag og lørdag serveres det ferskfiskball i kulturhuset. Det blir også arrangert yoga de samme dagene. På søndag blir det musikkgudstjeneste hvor Knut Torfinn Øydna forretter.

- Om været tillater det vil den bli arrangert ved Sula fyr - ellers avholdes den som vanlig i kapellet. For første gang vil et sammensatt fyrband spille. Det består av musikerne Tine Skolmen (sang), Børge Pedersen (sang og gitar), Arild Samstad (keyboard), Sveinung Lillebjerka (fiolin) og Anne Grete Øydna (bass), forteller Flyum.