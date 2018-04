Viktoria skal fortelle om litteratur fra hjemlandet sitt

Kultur

I serien med foredrag om litteratur fra land som Frøya har mange innvandrere fra, er Folkekademiet Frøya nå kommet til Russland. Foredraget blir holdt på Frøya bibliotek nå på lørdag, og foredragsholder er Viktorija Isilionyte Narvois (Viktorija Vik). Hun bor i dag på Sistranda.

- Russland er et av Norges naboland, men det oversettes likevel svært lite av nyere russisk litteratur til norsk. Men mye av den klassiske litteraturen er oversatt til norsk og er godt kjent. Foredraget vil gi et overblikk over russisk litteratur fra kristendommens innføring til vår tid, forteller Folkekademiet Frøya.

I foredraget får publikum høre om nobelprisvinnerne Aleksandr Solzjenitsyn og Boris Pasternak, og om den store forfatteren Michail Bulgakov. Rita Hovde i folkeakademiet vil drive høytlesning for å vise hvordan disse forfatterne mestret skrivekunsten.

Tidligere i vår arrangerte folkeakademiet og biblioteket tilsvarende tilstelning, da med utgangspunkt i polsk litteratur.