Det nye amfiet tar form, i dag startet øvingene

Mausund Amfi, som blir tribuneplass til 300 tilskuere under Oda-spelet til sommeren, begynner nå å ta form.

- Amfiet blir ferdig i slutten av mai, dette blir regionens fineste arena, der selve tribunen bygges i tre, og med kjeila som bakteppe blir dette kjempebra, forteller Vidar Oskarson, opphavsmann til bøkene om Oda fra havet og produksjonsleder for utendørsspelet om Oda på Mausund.

Den siste delen av tribunen er et samarbeidsprosjekt mellom Oda fra havet ved Erlend Haga og Guri Kunna videregående skole, forteller Oskarson.

Som lokalavisa fortalte for tre uker siden, merker årets oppsetning stor interesse for billettene. På det tidspunktet var allerede billettene for lørdagsforestillinga utsolgt, og søndagsforestillinga i ferd med å bli utsolgt. Nå tror produksjonslederen på fire utsolgte forestillinger.

I dag (lørdag) var deler av Oda-gjengen fra Frøya og Hitra samlet i kinosalen på kulturhuset på Sistranda. I dag var det sang som stod på agendaen, og med Elin og Maciej Karpinski som instruktører.

- Stemningen var god fra første øyeblikk. Mange av de som var med i 2016, var å se i kinosalen. Med Elin og Maciej i storform tok det ikke lange stunden før den ene Oda-sangen etter den andre danset seg gjennom kinosalen. Smilet til Elin var ikke å ta feil av, gjengen er mer enn i rute, forteller Oskarson.

Også samlig på Innherred

Skuespillerne fra innlandet har hatt samling på Innherred, og ifølge Oskarson melder regissør Arnstein Langåssve om samme gode stemning som på Frøya.

- Vil gjerne ha med en sløyescene! Med familie fra Hemnskjela og erfaringer fra lakseslakteri kan Evy Kasseth Røsten relatere til hovedrollen.

- Årets Oda, Evy Kasseth Røsten, sammen med de andre er også i rute. Arnstein informerte om de nye skuespillerne som blir å se i årets oppsetning. Spenningen rundt årets Oda er stor her ute ved kysten. Neste Oda-treff blir arrangert i mai på Frøya, og da skal alle møtes for første gang samlet. Da vil det leses manus, sang og terping rundt detaljer som gjør spelet enda bedre, forteller han.

Årets manus og spel-dagens tale

- Arnstein avslørte årets manus som har en del spennende endringer, det var en lydhør gjeng som fikk med seg disse endringene, som helt sikkert vil skape diskusjoner i de mange hjem. En ting er sikkert, et godt spel er i gang med forberedelsene som igjen skal gi noe av de beste øyeblikkene i sommer for mange, sier Oskarson.

- «Oda fra havet» har siden oppstart hatt «spel-dagens taler» og vi kan informere at i år vil Kulturdepartementet, Fylkesmann, en av Norges meste kjente skuespillere og ordførere fra kysten holde spel-dagens tale.