Kultur

"Æ e Trønder æ - Fra Prudence til Astrid S."

Det er tema for årets utgave av de populære grendekveldene ved Strand oppvekstsenter ifølge Hitra kommune. Onsdag kveld er det klart for grendekvelden, som pleier å fylle gymsalen med små og store tilhørere. Små- og mellomtrinnets elever har øvd, og det fortelles på forhånd om engasjerte øvinger på både dans og sang og at skolens eget husband er i øving.