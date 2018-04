Se "ordførerne" spille i gameshowet "Vil du bli snillfjording?"

Kultur

Kommunereform-debatten ga også grobunn for humorinnslag. Vennastranda revylag i Snillfjord børstet for et par år siden støv av sitt revyinnslag "Vil du bli snillfjording" og viste det under finaleforestillinga i Humorfestivalen i Hemne, til stor latter fra publikum.

Vennastranda revylag var egentlig oppsatt med denne sketsjen til årets Hitterkveld, men Hitra kommune varslet i dag at dette innslaget faller ut av årets program.

Skjetsen finnes i flere varianter på video. På humorportalen.no (ekstern lenke) blir "ordførerne" i Skaun og Hitra satt på prøve og skal spille om de fire kommunene Snillfjord, Hemne, Frøya og Orkdal.

Mens i en annen versjon av sketsjen er det ordføreren i Meldal som får sjansen til å spille "Vil du bli snillfjording". Denne versjonen kan du se nederst i denne artikkelen.

(app-brukere: gå til vanlig nettleser for å se videoen.)