Vil skildre mer enn den tragiske ulykka

Vi var litt nervøse, og kjente at det kribla i magen

Kultur

I tillegg til å gi et innblikk i den tragiske ulykka i 1899, vil Titranspelet også gi et bilde av kulturen og folkelivet på samme tid.

- Det blir ikke bare gråt og sorg, men også latter og moro, sier manusforfatter Hans Anton Grønskag et par uker før premieredato.

Natt til 14. oktober 1899 oppsto et voldsomt uvær utenfor Titran, og 140 fiskere som var på sjøen omkom i orkanen. Rundt 25 kommuner ble berørt av tragedien, som tok livet av 32 menn fra Frøya. Gjennom tidligere Titranspel har vi fått et innblikk i det forferdelige som skjedde, og nå settes stykket opp som ei innendørsforestilling i Frøya kulturhus den siste helga i april.

Mona Elisabeth Skarsvåg har flere roller i spelet, blant annet har hun regien.

- Produksjonen består av deltakere fra Frøya nye teaterlag, Sistranda mannskor og andre. Det er Frøya kommune som eier spelet, og arrangementet vil være i regi av Frøya kommune og Frøya kulturhus. Titranspelet er et av flere kulturverntiltak i kommunen, i tråd med handlingsplana for kulturvern, forklarer Mona Elisabeth.

120 år siden i 2019

Neste år er det 120 år siden Titranulykka, og det er store muligheter for at det da settes opp ei større forestilling om ulykka. Det vil i såfall bli utendørs, og på Titran.

- Men årets oppsetning skal så absolutt være et selvgående arrangement, sier Mona Elisabeth Skarsvåg, og forteller at sangene fra det opprinnelige Titranspelet er med, i tillegg til at Hans Anton Grønskag har skrevet tre helt nye sanger.

- Og som før er det Magne Romestrand som har komponert musikken til sangene, sier hun.

Hun kan stolt tilføye at i år har de eget orkester, med musikere under ledelse av Jarl Mosand.

Med innlevelse

En etter en kommer skuespillerne inn i øvingslokalet. Det er flere som ikke er tilstede denne kvelden, for de "har allerede omkommet", blir det sagt, med henvisning til at de nå er kommet lenger i manuset, og at det er seinere scener de nå øver på.

Det øves med innlevelse, og alle tar oppgaven alvorlig. Når "kvinna" roper ut sitt hat mot havet, gir det undertegnede en påminnelse om samme scene fra tidligere Titranspel, og jeg kan kjenne klumpen i halsen og tårene som sprenger på. Andre scener kaller på latteren.

Unge skuespillere

Tre av aktørene er ekstra smilende denne onsdagskvelden. Det er "kvinna" Dordi Hammer, "Anna" (Mina Bremnes) og "Karen" (Alma Eidsvaag). Tidligere på dagen har de opptrådt for kulturenheten ved Trøndelag fylkeskommune som blant annet har besøkt storhallen, frøyahallen, biblioteket og kulturhuset. Dordi og de unge jentene på 11 og 10 år viste dem deler av det kommende Titranspelet.

- Det var morsomt, sier Mina.

- Men vi var litt nervøse, og kjente at det kribla i magen, sier Alma.

Begge jentene tror de vil bli skuespillere når de blir store, og opplyser at de allerede går på drama på kulturskolen.

Kastet inn i taterrollen

Blant de mange frøyværingene finner vi også tre unge menn fra Hitra. Tidligere i år meldte de seg inn i Sistranda mannskor, og via koret kom de inn i spelet.

- Jeg ble med fordi jeg hørte det var kaffe og vinlotteri i pausen, sier William Øyen Rasmussen, og ler. Atle Thomassen forteller at han ble kordeltaker fordi han er glad i å synge, og det er storebror Jarl Andre Thomassen også. Og i og med at Sistranda mannskor skal delta i spelet, så var plutselig de tre hitterværingene "tatere" på scenen.

- En fin måte å avslutte en stressende arbeidsdag på, sier Jarl Andre, mens han mottar sangark med noter fra dirigent Anne Dorte Øverland.

En forkortet versjon

Årets manus er en bearbeiding av det som var det opprinnelige, utendørsspilte, Titranspelet, skrevet av Hans Anton Grønskag. Sammen med Anders Nordhammer har Grønskag tilpasset det til innendørs scener i kulturhuset.

Hans Anton Grønskag medvirker som forteller i det kommende spelet, og har god tro på at alle øvingene skal gi et spel som er verdt å se.

Han forteller om en forkortet versjon av det opprinnelige spelet, og at det blir mange sceniske effekter, og ikke minst mer sang og musikk.

Fra kvinneaspektet

- I det opprinnelige spelet tok jeg utgangspunkt i minnemonumentet på Titran, med kvinneskikkelsen som speider utover havet. Også nå blir historien sett fra kvinneaspektet, og opplevd fra de som sto på land. Historien er der, og forteller om den store tragedien. Men det er ikke bare dramatikk og sorg. Spelet skal også gjenspeile kulturen og folke- og festlivet den gang. Det blir mye moro og latter.

Hans Anton er optimistisk med tanke på aktørene som skal fortelle historien.

- Vi må huske at det er amatører, men jeg har troen på dem. Men jeg glemmer aldri Helge Borgen som var med år etter år i oppsetningene utendørs. Han var en fantastisk skuespiller og perfeksjonerte rollen sin. Det kan vi kanskje ikke forvente av noen i år, men det blir bra i år også, sier Hans Anton Grønskag.