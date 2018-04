- I denne forestillingen hadde alle klasse

Kultur

Oppvarmingssirkelen brytes og alle går bak scenen. Nå er det klart for at teppet går opp på årets musikal Hamilton og lokalavisa har vært så heldig å kunne komme å overvære generalprøven.

Kamp om billettene

Og heldige er vi, for om man har prøvd, så måtte man nesten ha vært visepresident i USA for å få tak i billetter, så populær og utsolgt har musikalen Hamilton vært siden den åpnet i 2015 off Broadway i New York.

Siden ble den flyttet opp på Broadway og har gått som en farsott i USA og i Europa. I 2018 fikk den 7 Oliver-priser («Oliver-prisen» er en prisutdeling for musikaler) deriblant for beste nye musikal.

I likhet med orginalen har billettene til Guri Kunna VGS sin forestilling også gått unna, og man er heldige om man får tak i en.

Formidabel jobb

I år har regissør Elisabeth Antonsen Dyrø tatt på seg den formidable jobben av å gjenskape musikalen på Frøya kulturhus. Til dette har hun hatt med seg musikal gjengen fra både Guri Kunna Hitra og Guri Kunna Frøya - og de har lyktes til gangs!

Det er rett og slett imponerende at denne gjengen har tatt for seg så tungt historisk og musikalsk stoff og fått det til å fungere så godt.

Med Ole Jakob Stølan og Alexandra Flåhammer i hovedrollene som Aleksander Hamilton og Aron Burr, blir vi trollbundet av ensemblet fra første strofe. Som alle gode musikaler er dette et ensemble-stykke, noe som kan være vanskelig. Som man sier så er en lenke ikke sterkere enn sitt svakest punkt, likeledes er en musikal ikke sterkere enn sitt svakeste kormedlem.

I dette tilfellet var det ingen svake stemmer og ingen sparte på energien på scenen. Danse nummerne var godt koreograferte og satt som de skulle. Det var lett og se at alle syns dette var morsomt å være med på.

I slike sammenhenger er det vanlig å kun dra frem hovedrolle innehavere, men i denne forestillingen hadde alle hadde klasse, fra Mariell Kjønnøy, Ida Reppe Johansen og Joesephin Steinbach som søstrene Schuyler til Andreas Fredagsvik som Thomas Jefferson og til Elisabeth Lund som skinte som Kongen av England

River i veggene

Med musikk-ensemblet Bjørn Erik, Jarl Mosad, Kisse Rabben og Jack Nowak får denne gruppen det til å rive i veggene på kulturhuset og de som har kjøpt billett kan glede seg til en forrykende forestilling.