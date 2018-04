Fotballeder Kjersti får Frivillighetsprisen

Kultur

Kjersti Rønningen, leder i Hitra fotballklubb siden 2011, fikk i kveld Frivilligprisen i Hitra.

- Jeg er utrolig priviligert som får være leder i Hitra FK. Jeg er stolt over hva vi får tilsammen med det sportlige, med arrangementene våre og av Hitra idrettspark. Idrettsparken er blitt en møteplass. Hitrahallen er storsua innendørs, mens idrettsparken er blitt storsua utendørs. Så tusen takk til alle som bidrar i klubben, det gjør det lett å være leder, sa Rønningen i sin takketale.

Her er juryens begrunnelse:

Årets Frivillighetspris går til en person som har brukt sin frivillighet på en idrett som står sterkt her på Hitra, bl.a. takket være mange frivillige og noen ildsjeler.

Dette er en positiv person som har vist en utrolig arbeidsinnsats for sitt hjertebarn, fotballen. Daglig er vedkommende innom «sitt andre hjem» Hitra Idrettspark for:

å se kamper og treninger

vaske klubbhuset

stå i kiosken

møte sponsorer

trene et lag selv

spille når damelaget mangler spillere

lede oppmannsforum

legge ut kampreferat på sosiale media og styremøter

m.m.

En annen ting som beskriver denne personen, er at hun er systematisk og flink til å få personer til å stille opp for klubben. Hun har skapt et unikt miljø rundt Hitra Idrettspark som er blitt en viktig møteplass for spillere, foreldre og alle som har ulike verv i klubben. Styret består nå av 50 prosent damer og det er opprettet mange grupper som tar seg av oppgaver som vedlikehold, arrangement og anlegg, og som ikke minst tar seg av barn, ungdom og nye innbyggere på en forbilledlig måte.

Hitra Fotballklubb feiret 30-årsjubileum i 2017 og det gjorde de med at klubben vant idrettskretsens anerkjennelse som «Årets Ildsjel 2017». Dette er en klubb med hovedfokus på bredde, der flest mulig og lengst mulig er sentralt. De har talentutvikling som gir gode resultat regionalt og nasjonalt, og jentefotball er et spesielt satsningsområde. Klubben er meget godt organisert med høy sportslig aktivitet, alt i beste dugnadsånd. Hjemmebanen i Hitra Idrettspark er et av Midt-Norges mest gjennomførte og flotte idrettsanlegg – og ja, først og fremst takket være stor dugnad.

Årets vinner av Frivillighetsprisen har vært leder i Hitra Fotballklubb siden 2011. Hun har også blitt tildelt honorært lederstipend av Norges Fotballforbund Trøndelag. Lederstipendet gis til personer som, sitat: «har bidratt med stor innsats og stort engasjement i arbeidet med å utvikle lag og/eller spillere/klubb." Dette er en pris som henger svært høyt og som denne personen fortjener fullt ut.

Hitra kommune gratulerer med Frivillighetsprisen for 2017 som går til:

«Kjersti Rønningen for hennes engasjement og frivillige innsats for Hitra Fotballklubb».

Hitra den 14. april 2018

Ole Laurits Haugen

Ordfører