- Han kunne sikkert blitt en god spydkaster. Men det var hans kunstneriske hode som skilte han ut fra de andre

Kultur

Famatiker, komponist, musikkansvarlig, kostymesjef, instruktør, scenograf, dekoratør, revytekstforfatter, musiker, skuespiller, komponist, kulissemaler, naturfotograf, dikter, maler ...

Hitra kommune har besluttet å utdele en ærespris, og den går til Ingolf Jektvik fra Ansnes.

Kunstneren sjøl ble virkelig overrasket og slet med å finne ordene i takketalen.

- Nå ble jeg skjelven. Dette var en overraskelse... Jeg må si tusen takk, det var alt for meget. Jeg er helt stum og rørt, sa Jektvik til stor applaus fra rundt 600 personer i Hitrahallen under Hitterkvelden.

Jektvik har en svært innholdsrik og variert karriere som kunstner på mange felt. Her er en gjennomgang av hans kulturliv og juryens begrunnelse:

Æresprisen 2018 – Ingolf Jektvik

Allerede på barneskolen på midten av sekstitallet viste han sitt kunstneriske talent. Joda, han var flink i de fleste fag, han var med på idrett der han løp fort og kastet langt. Han kunne sikkert blitt en god spydkaster hvis han hadde satset på det.

Men det var hans kunstneriske hode som skilte han ut fra de andre. Noen var god til å tegne, og noen kunne spille gitar. Denne personen mestret begge deler bedre enn de aller fleste. Han var med å etablere et band sammen med skolekamerater, og han spilte også med Ansnes spellemannslag der hans far var en sentral aktør med fela si.

Han gikk videregående skole i Trondheim der han ble dekoratør, og han jobbet også med det en stund. Senere solgte han musikk fra platebutikken «Play Time» før han tok til vettet og flyttet heim til Hitra.

Her fikk han jobb som musikklærer, og der er han enda. Hvor mange hundre elever på Fillan skole han har lært å spille et instrument vet han kanskje selv, men mange er det, og noen av dem er etablerte musikere i dag.

Så etablerte han seg også som tekstforfatter, komponist, maler og naturfotograf. Noen sier at begrepet multikunstner ikke blir helt dekkende i denne sammenhengen. En multikunstner er gjerne en person som betegnes som ganske flink med flere uttrykksformer. I dette tilfellet er ikke ganske flink dekkende. Han kan vise til en enorm bredde med til dels veldig høy kvalitet:

Musikkspill framført av elever fra grunnskolen der han hadde hånd om hele produksjonen. Der fungerte han som dramatiker, komponist, musikkansvarlig, kostymesjef, instruktør, scenograf, dekoratør og sikkert mer i tillegg.

Revy. Tekstforfatter, musiker, skuespiller, komponist, kulissemaler

Kunstmaler. Det er vanskelig å arrangere utstilling fra hans produksjon. Det er fordi hans arbeider ofte er laget på bestilling, både fra private og offentlige. Oppdrag fra for eksempel Hitra kommune og Kystmuseet i Sør-Trøndelag.

Naturfotograf. Vi kjenner hans spalte fra lokalavisa Hitra Frøya der et bilde fra naturen på Hitra og en kort tekst, alltid er godt lesestoff.

Dikter, komponist og en eminent trubadur.

Når Adresseavisen i april 2013 skrev om «7240 Gullstrupereiret» og «Alle synger på Hitra», så var det spesielt denne personen som ble framhevet som forklaring og fellesnevner.

Men han har slett ikke bare opptrådd solo innen sang og musikk, han har også en fortid som bandmedlem. Herunder husker vel de fleste bandet Tefeilles, et band han hadde sammen med blant annet sin sønn Anders. Og prestasjonene fra denne epoken, med blant annet utgivelse av CD, det ble det kulturpris for i 2006.

Naturbilder med kunstnerisk tilsnitt - Jeg har satsa på det dekormessige, sier kunstner Ingolf Jektvik som åpner utstillingen med fotoart på Gammelskolen på Strand lørdag.

Han skildrer natur og mennesker både i ord, toner og bilder. Og bildene han maler, musikken han komponerer og ordene han skriver er gjenkjennbare for de fleste av oss, de er en berikelse for oss og for de som kommer etter oss. Hans siste verk i så måte er tre malerier som skildrer Feskarbondens utvikling på en fantastisk måte.

Det er en stor glede for Hitra kommune å tildele årets Ærespris til Ingolf Jektvik «for hans utøvende arbeide med kunst og kultur, og opplæring av barn og unge her på Hitra».