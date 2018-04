Rundt 600 fikk servert mange slags godbiter på Hitterkvelden

Kultur

Lørdag kveld var det duket for Hitterkveld 2018. Det var lagt ned timevis av arbeid og Hitrahallen sto klar da de om lag 600 tilskuerne kom for å nyte en aften med musikkopplevelser, dans og prisutdelinger. Med glidende toner fra Barman Janitsjar med Gerard Lukkasen i spissen, ble alle de feststemte publikummerne ønsket velkommen mens de fant plassene sine i den flott dekkede salen.

For tiende år på rad kommer hitterværinger og noen frøyværinger for å samles i Hitras storstue Hitrahallen.

-Det står seg liksom: På samme kveld som 10-årsjubileet for Operaen i Oslo, så har vi en fullsatt storstue - kveldens arrangement er utsolgt, begynte ordfører og kveldens stolteste hitterværing Ole Haugen. Og takker alle som har lagt ned arbeid og tid i arrangementet for innsatsen. Og en spesiell takk gikk til Kirsten Mellemsæther for hennes engasjement for

Haugen fortsetter: -Hvorfor Hitterkveld? Den er ment som et arrangement for å bøte litt på det som vi lett mister underveis. Det er ment som et arrangement for å komme sammen, i vår egen storstue - Hitrahallen - både gamle og nye hitterværinger. For å treffes og prates. Og for å se, høre og nyte noe av det som vi bør være stolte av. Og ikke minst; for å kunne hedre de som har gjort seg litt ekstra fortjent til det.

Før han introduserer kveldens konferansierer, rådmann i Hitra kommune, Laila Eide Hjertø, og 17 år gamle Rokas Bliudzius. Et spennende to-spann som ledet publikum og artister trygt gjennom hele kvelden. Og stolte kan hitterværinger være for det var et enormt talent-galleri som underholdt de fremmøtte gjestene. For ikke å snakke om maten, en smak av Hitra, som ble servert i pausen hvor gjestene fikk smake litt av det Hitra har å by på kulenarisk.

Alt fra våre lokale «utflyttede» artister Therese Ulvan, Anders Jektvik og douen Temporary med hitterværingen Jonas Peitersen til lokalt bosatte artister som Hege Anita Skjærvik og Roar Lyng Celius og det Internasjonale koret Harmundi, som fremførte «We shall overcome».Videre var det dans av kulturskoleelever, og kulturskolens lærere framførte egne nummer. Oddvar Hermanstad med band fremførte i tillegg sin "Lisa og Amina» og Inge Eidsvåg fikk salen til å skratte godt med et kåseri om øy-væringer og fremmedfrykt.

Til slutt ble det også allsang med Ulmar Ulvan og Ingolf Jektviks flotte viser, og da med komponistene som akkompagnatør.

Det er vanskelig å peke ut de beste innslagene, men om man må trekke frem noen så kan det nevnes at duoen Temporary var et overraskende og vakkert innslag. I en verden hvor unge artister prøver å fremheve image over talent kan denne duoen med sitt åpenbare talent kun hvile seg på det. Numrene de spilte for oss hadde ekko fra sytti-tallets singer song writer tradisjoner og det er vanskelig og ikke høre inspirasjon fra Paul Simon og Art Garfunkle når disse to trår til. Uten tvil en duo vi kommer til å høre mye fra fremover. I tillegg så må dansegruppa nevnes, ungdommene som med tunge rytmer underholdt oss med spenstig akrobatikk.

Kvelden var ingenting uten prisene som ble delt ut. Og det ble hedret lokale initiativtakere på alle nivå fra miljøforkjempere til kulturpersonligheter. De første prisene som ble utdelt var Flekkmarihåndprisen og Æ bryr mæ om dæ - prisen som gikk til Andreas Fjeldvær, Marit Voldsund Fjeldvær, Jo Maximilian Lie Rønningen og Rokas Blidzius; ungdommene ble tildelt prisene på grunnlag av sitt engasjement, ikke bare for miljøvern i fjæra, men for deres innsats sosialt i lokalsamfunnet.

For sjette gang på rad ble næringsprisen utdelt og den gikk til El-Konsult ved Erik og Vibeke Knutshaug. EL-Konsult er en bedrift som tar vare på lokal arbeidskraft og har et sterkt samarbeid med videregående skolen og den har bygget seg opp fra å være en liten bedrift til å bli stor på sitt felt de siste 15 år.

- Vi hadde aldri vært her uten våre ansatte, sa Erik stolt og fikk god god applaus fra det festglade publikumet i Hitrahallen. Kveldens Frivillighets-pris gikk til Kjersti Rønningen for sin innsats for fotballen her på Hitra. Hun trener, vasker, legger ut kampreferat osv. Denne damen er systematisk og utrolig flink til å få med seg folk og har klart å samle en gruppe mennesker som jobber for å inkludere lokale og nye hitterværinger i sportens ånd.

-Jeg er stolt over det vi får til sammen og stolt over at idrettsparken har blitt en sånn fin samlingsplass , sier Kjersti og får en stor applaus fra alle i salen.

Ikke mange har blitt utnevnt som ambassadør for Hitra. Tidligere har det kun vært to; Åge Aleksandersen og Inge Eidsvåg. Men siden dette er tiårsjubileum for Hitterkvelden, hadde formannskapet funnet tre nye ambassadører. Rita Ottevik, Oddbjørn Bang og Egil Hestnes fikk denne hedersprisen for å ha vært ambassadører for øya ikke bare gjennom å frem-snakke Hitra, men også for hvem de er, talskvinner og -menn som representerer og ledere på et lokalt og nasjonalt nivå.

-Takk for tilliten og jeg vil fortsatt frem-snakke denne vakre øya vår! Det er bestandig trivelig å komme tilbake til Hitra! sa Oddbjørn Bang etter å ha fått prisen.

Den trettiende kulturprisen gikk til Hitra-Frøya trekkspillklubb. Klubben er en forbrødring mellom de to øyene og er en lokal gledes-spreder med sitt voldsomme repertoir på 130 låter

-Tusen hjertelig takk! sa hele klubben kort og godt i takketalen. Sist men ikke minst gikk den femte æresprisen til Ingolf Jektvik. Han fikk denne hederen for sitt brennende engasjement for talentutvikling i øy-regionen innen kunst og kultur. - Æ e heilt stum æ altså, sier den ellers så språkmektige mannen i mikrfonen før han leder alle sammen i kveldens siste allsang «Øya vår».