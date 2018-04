Bjarne og Thomas Brøndbo til Sula

Dette melder innehaverne av Terna Brygge - Ola Flyum og Tove Cecilie Fasting.

De er svært glade for at dette kunne la seg gjøre.

- Vanligvis er DDEs konsertprogram av det travle slaget, men akkurat denne fredagen passet det. Begge artistene er etterspurte. Det er utrolig flott at vi fikk til dette. Det er en stor glede å ønske dem velkomne til Sula. Vi garanterer for god stemning og håper at Sula-sola vil vise fra sin beste side, sier Ola Flyum, som oppforder folk til å forhåndskjøpe billetter på Terna Brygge eller på Hoopla

- Det er bare én konsert og vi venter stor pågang, så her er det først til mølla, sier Flyum.

Namsos-artistene reiser i et stort følge og skal bo sammen med sine familier i Sula fyrvokterbolig. Derfor er også DDE-trommeslager Eskil Brøndbo til stede på Sula denne helga.

- Vi har aldri vært der før, men vi har kjente som skryter veldig av naturen i øyrekka. Dette gleder vi oss veldig til, sier Bjarne Brøndbo, som spesielt ser frem til å bo i fyrvokterboligen.

Bjarne er godt kjent på fast-Frøya, men har aldri hatt tid eller anledning til å besøke øyrekka.

Bjarne Brøndbo er en svært habil musiker både på piano og trekkspill. Gjennom sine engasjement sammen med D.D.E for Frelsesarmeen og for sosialt entreprenørskap, er han ikke bare showmannen fra Namsos i bar overkropp. Bjarne har også drevet med flere soloprosjekter og har gitt ut en soloplate med navnet «Salmer på ville veier». I 2004 fikk han Amanda-prisen for Norges beste teaterforestilling med «Purpur og gull» – en forestilling som ble spilt for 50 000 mennesker på Trøndelag Teater. Han har også vært aktuell i en rekke TV-serier, blant annet som deltaker i serien «Hver gang vi møtes igjen» (2015) og som dommer i TV2-programmet «Norske Talenter».

Thomas Brøndbo har også markert seg som en meget allsidig soloartist. Han ble landskjent da han deltok i talentprogrammet Lyden av lørdag på Nrk, og markerte seg også sterkt med låta "Det vart en storm" i Melodi Grand Prix-finalen i 2009.