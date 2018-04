Kultur

Anders Jektvik fra Ansnes er gjesteartist på neste utgivelse fra bandet Beist. Singelen "Varmen" blir tilgengelig på strømme-tjenester i dag (onsdag) og albumet slippet rett før 17. mai.

Bandet Beist oppsto gjennom Arne Wormdal og synger sanger inspirert av oppveksten og livet i Orkdal. Linken til Anders fra Hitra ligger blant annet i Ole Jonas Storli ("Ole Blind"), som er musiker i Beist og også har spilt med Jektvik i en årrekke.

Fra rocker til visesanger Anders Jektvik har fått seg mye erfaring med å stå på en scene oppgjennom åra, tidligere med et rockeband og svartfarget hår. Nå gjør han karriere av visesanger og gitarspill.

Beist har opplevd en veldig suksess på de få månedene bandet har eksistert. Forrige singel, “Dans som en idiot”, rundet 50.000 lytt på under en måned, og førstesingelen “Råne-Ræser”, nærmer seg en halv million strømminger på Spotify.

- Konserter for sommeren har begynt å poppe opp og det vil bli mange muligheter til å oppleve Beist live i Trøndelag i sommer, forteller bandet foran smakebit-lanseringa av singelen “Varmen” nå den 25. april.

- “Varmen” er en låt som utforsker en mørkere og sårere side av bandets tekstunivers. Her følger vi en skral hovedperson som gang på gang lokkes tilbake til flasken. Som djevelen på skuldra har vi fått med oss selveste Anders Jektvik, som setter stemningen med sin gåsehudfremkallende stemme, forteller bandet, som beskriver innholdet i "Varmen" på denne måten:

"Æ va ut og gikk en tur i går kveld og så plutselig så bærre kom det nå grevlinga som bynt å hiv stein etter mæ. Æ fant ei søppelbøtte som æ heiv gjennom lufta og som traff ene grevlingen sånn at han fekk skikkelig vondt, men da bynt dem bærre å hiv mer stein. Bilen æ sto atme vart helt smadra, så æ la på sprang mot kiosken for å be om hjelp, men akkurat når æ kom inn døra så kasta ene grevlingen en forbainnelse over mæ, som gjor te at aill ordan æ sa vart grautåt og rar, pluss at æ vart sjåandes ut som en toilling. Æ skjønt at æ mått årn opp i det her sjøl og sprang ut og kasta mæ over grevlingan så vi ramla ned en mæl og utti en bekk kårr det vart et voldsomt te basketak. Det tok på tida men æ klart te slutt å kverk aill sammen. Sjer i avisa at politiet bærre ha foinne søppel, smadra bila og en vettskremt kioskansatt. Men det e i alle fall sånn her æ kjæm i høu det. Jævla grevlinga. "

Debutalbumet, “Dans som en idiot”, slippes 16. mai.