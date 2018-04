Gullrekka-Bård med miljøstikk til lakseselskapene

Kultur

Bård Tufte Johansen, komiker og programleder i NRKs gullrekke-suksess Nytt på Nytt, sendte nylig ut et stikk til lakseselskapene. På sin Twitter-konto har han postet en klar oppfordring om å bruke mer av overskuddet til opprenskning i havene.

Johansen innleder med at oppdrett står for mye plastsøppel langs kysten. Og fortsetter, direktehenvendt til selskapene:

"Lerøy Seafood, Marine Harvest og SalMar hadde overskudd i fjor på over 10 milliarder. Bruker dere 1% til å rydde opp, er alt plast borde. Ideen skal dere få gratis akkurat som havet dere tjener pengene i."

Tweeten har fått flere hundre liker-klikk.

Rappkjefta sulværing var vrient for Bård og Harald Nå har Storbynatt tatt for seg oss også; Harald Eia og Bård Tufte Johansen toppet sendinga i går kveld med Harald Adolfsen fra Sula.

Onsdag fortalte lokalavisa Hitra-Frøya om at Marine Harvest og Salmar er blant aktører som vil be regjeringen innføre en produsentansvarsordning for plast i alle type næringer.

Kystmiljø her i øyregionen og WWF Verdens naturfond gikk i høst i gang med et samarbeid om miljøhugging, en ny metode for opphugging av utrangert utstyr fra oppdrettsnæringa.