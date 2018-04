Så mange lokale sangfugler ser du sjelden sammen

Kultur

Øyregionens sangkor Havdur, Hitterklang og Sistranda mannskor går sammen om en sjelden begivenhet. Det er det som er bakgrunnen for dette bildet der øyregionens mange sangfugler er samlet til fellesøving.

Fredag 4. mai arrangerer Havdur gospelkonsert Sletta kirke og denne gangen har de invitert med seg både Sistranda mannskor og Hitterklang.

- Fellesnevneren for konserten er sjangeren gospel, men det vil være stort spenn i repertoaret. Her får publikum høre både negro spirituals, pop-låter og energisk gospel, forteller dirigentene Anne Dorthe Øverland (dirigent for Havdur og Sistranda mannskor), Charlotte Stav (dirigent for Hitterklang), Anne Grete Øydna (organist på Frøya).

Det vil også bli en god blanding av korsanger og solistiske innslag, forteller sangerne, som håper øyværinger finner veien til Sletta kirke for en spesiell og energisk konsertopplevelse.

- Korene gleder seg veldig og håper det kommer mange for å høre på, sier de tre. Musikerne som medvirker på konserten er Anne Grete Øydna (Piano), Jarl Mosand (Bass), Bjørn Ervik (Gitar) og Christoffer Rabben (Trommer). Torid Skogstad skal også bidra på piano.

Charlotte Stav, dirigent for Hitterklang, syns det er stas å amle flere av øyrikets korkrefter til en felles konsert.

- Vi synes det er så artig å få være med på denne konserten, og er takknemlige for invitasjonen. Havdur er et flott kor som vi har hatt lyst til å samarbeide med lenge, og nå skjer det. I tillegg får vi synge med Sistranda mannskor, og det er nok ekstra artig for herrene i Hitterklang, som ikke er så mange til vanlig. i gleder oss kanskje aller mest til fellesnumrene. Med tre kor tror jeg det blir mektige saker, sier Stav.