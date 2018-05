Anne-Brit belyser norsk litteratur

Kultur

Førstkommende lørdag er det duket for siste foredrag i serien "Litteratur fra verden" på Frøya bibliotek. Det er et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket og Folkeakademiet Frøya.

I de tre første foredragene ble vi presentert for litteratur fra Litauen, Polen og Russland, nasjoner som utgjør de største innvandrergruppene på Frøya.

Forfattere fra 1900-tallet

Denne lørdagen er det norsk litteratur som skal belyses. Det er Anne-Brit Østbø som skal stå for foredraget lørdag. Hun vil presentere oss for et utvalg forfattere fra 1900-tallet.

Anne-Brit er norsklektor med norsk litteratur, litteraturvitenskap og historie i fagkretsen. Hun har jobba i den videregående skolen i snart 30 år, bl.a på Frøya fra 1997 til 2011.

Nå er hun ansatt ved Trondheim voksenopplæringssenter og lærer bort norsk til voksne innvandrere.

Hun forteller at hun er utrolig glad i jobben sin. Elevene er veldig takknemlige for norskopplæringa de får. De deler av sin kultur med henne, noe som er veldig interessant også for henne.

- Vegg full av bøker

Interessen for norskfaget tror hun skriver seg fra at begge foreldrene var lærere. Spesielt faren var veldig opptatt av norsk litteratur.

- Jeg vokste opp i en heim med en vegg full av bøker, forteller Anne-Brit.

Som seksåring hadde hun lært å lese. Den første boka hun trakk ut av bokhylla, var Beyers litteraturhistorie. Hun vil ikke påberope seg at hun forsto så mye av innholdet, men det var så mange artige bilder der av karer med skjegg. Hun ser ikke bort ifra at det kan ha blitt sådd en spire da.

Men det var på Inderøy ungdomsskole at den store interessen for bøker ble lagt. Anne-Brit hadde en norsklærer som var veldig god til å formidle litteratur.

- Siden har hun vært hekta, forteller hun.

Ser fram til Frøyatur

Anne-Brit sier hun ser fram til å komme til Frøya og holde foredrag på biblioteket.

- Jeg har lagt igjen en stor bit av hjertet sitt på Frøya, spesielt på Titran, sier hun.

Hun tror det er mange, både på Frøya og Hitra som er interesserte i litteratur, og syns det hadde vært hyggelig om de tok seg tid til å komme og høre på foredraget hennes.