David André bor i telt og håper på en slant

Kultur

Med et innholdsrikt liv ser gatemusikant David André frem til nye utfordringer. Som både spansk og engelsk innbygger er han tilbake til Hitra, hvor han prøver å overbevise forbipasserende om å legge igjen noen kroner for hans imponerende flamenco-spill.

David André forlot Norge som ettåring med sin mor, der de bodde helt til de flyttet til England noen år senere. Her får David André seg en jobb i en fotografiforetning i London. Her bor han utover tenårene før de flytter tilbake til Spania igjen. For et par tiår siden bestemte David André og hans mor at de skulle flytte tilbake til Norge. I løpet av de årene etter at han returnerte har han spilt rundt på diverse konserter og danseskoler. David André er overrasket over at det fortsatt er interesse for flamenco, men gleder seg naturligvis over dette:

- Det er faktisk interesse for flamenco-gitarspill, kanskje da spesielt i Oslo virker det som. Og er man god så kan man komme langt med det, forteller den også sjakkinteresserte gitaristen.

Flamenco er tradisjonell musikk, og er i bunn og grunn en form for spansk folkemusikk. David André ble umiddelbart tatt av sjangeren når han var liten, og plukket opp musikkens sjarm gjennom barndommen.

- Interessen fanget meg. Jeg begynte å spille gitar straks hendene mine var lange nok til å rekke over gitarkanten. Siden har flamenco blitt en livsstil, det tar meg tilbake til Spania, sier han. David André trives svært godt med musikk, en livsreddende hobby som gjør at han får mat i magen og noe og svelge det med. Musikk er for David André meningen med livet, og han får styrket visdom, språk og tradisjoner gjennom flamenco-spillingen.

David André bor nå til daglig i telt. Alt han ønsker er å få leie et rom og få bosatt seg fast på Hitra. Drømmen er å ta båtførerprøven, og om pengene strekker til, en gammel seilbåt.

- Jeg elsker å seile. Jeg husker jeg var ute med familien min fra Frøya da jeg var mindre. Det finnes ingen bedre plass enn Hitra og Frøya å seile på. Det er kun deg, vindens kraft og stillheten.

David André, gitaristen med de lynraske flamenco-fingrene og sin ustabile bosettelse, drømmer om at han en dag kommer seg opp og ut fra gata og ut på havet, beherske farvannet i Trøndelagskysten, før han videre prøver seg på horisonten. Kanskje David André en dag kommer seg helt rundt verden? Hans vakre gitarspill vil nok hjelpe han.