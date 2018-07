Gjør klart for tre innholdsrike dager i kystkulturens tegn

Kultur

Inne på restauranten forberedes kveldens "tyvstart" på Hopsjødagene: sjømat-buffeten for 100 påmeldte. Inne i bua til Hopsjøens venner gjøres den siste finishen, og borte mot fabrikkområdet står Runar Stålhand og kutter opp spon... mange spon. Det skal bli til tak på naustet som ble bygget for 10 år siden, og som fram til nå har hatt helt feil tak: nemlig moderne takplater. Men under hopsjødagene skal det legges spontak, i alle fall på halve taket.

- Naustet er en kopi av et naust som stod på Hjertøya, og var flere hundre år gammelt. Alt materialet på naustet er økset ut på gammelmåten. Kopien ble bygget for ti år siden, men av ulike grunner ble det ikke fullført. Jeg har holdt på i noen uker nå, og kløyvet cirka 5000 spon. Til helga kommer Erik Ulvan som driver firmaet Bygningskultur for å lede arbeidet med å legge tak, forteller Runar Stålhand.

Hopsjødagene ble i sin tid startet som en festival i kystkulturens ånd, og var i en lang periode det mest besøkte sommer-arrangementet i øyregionen. Også i år håper arrangørene på godt besøk.

Mona Fillingsnes fra Hopsjøens venner, Johan Magnus Inderø fra Nattseilerne og Ida Nesset fra styret i Hopsjøstiftelsen har et siste koordineringsmøte når lokalavisa er innom.

- Det er en god del praktiske forberedelser som må gjøres. Det foregår på et stort område, og det er flere forskjellige grupperinger som har sine ting. Det er ikke godt å si hvor mange frivillige som er involvert sånn totalt, sier Ida Nesset.

Ved siden av nattseilerne, stiftelsen og venneforeninga har også båtmotor-foreninga holdt på med sine forberedelser. Snart vil hele Harald Aukas samling med flere hundre båtmotorer være samlet på Hopsjøen. Og i løpet av helga vil folk kjenne eksosen og høre lyden fra noen av motorene.

Arrangørene håper på passe fint vær. I fjor ble det nesten for varmt.

- Jeg sjekka Yr for helga, og de meldte delvis skyet og 18-19 grader. Det vil være perfekt, sier Ida Nesset.

Inne i venneforeningas salsgbod holder Øyvind Sand og en elektriker på med den siste finishen. Øyvind forteller at bua måtte totalrenoveres, og at de kommer til å bli akkurat ferdig med den til Hopsjødagene.

- Jeg var med på å bygge den i 2004, må det være. Etter at den havna i fjæra, måtte den totalrenoveres. Det ble litt arbeid med den, og vi har vært ute og bomma materialer. Nå får vi strømmen på plass, så da blir det salg av kaffe og vafler herfra i år også, sier Øyvind Sand.

Hopsjødagene starter torsdag, med fullt kveldsprogram. I år er det Trine Rein som skal ha kirkekonserten. Deretter blir det visning av Kim Jektviks film om Stifteren Tor Bugten, før den tradisjonelle "Stifterens aften" på Hopsjøbrygga.

På fredag og lørdag fortsetter programmet i kystkulturens tegn, med konkurranser, foredrag, en rekke konserter og dans. Og som alltid blir det auksjon og salg fra en et stort antall boder.