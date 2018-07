Filmen om Tor Bugten har premiere i kveld: - Han hadde en unik fortellerstemme

Kultur

Under årets utgave av Hopsjødagene er det duket for premiere av Kim Jektviks film "Stifteren" som handler om Tor Bugtens innholdsrike liv og historien bak hans stiftelse av Hopsjøbrygga. Torsdag kveld vil filmen bli vist på Fabrikken ved Hopsjø.

Tor Bugten står for Hopsjøbrygga slik vi kjenner den i dag. Før han satt sit preg på brygga så det nærmest falleferdig ut alt som var. Han stiftet Hopsjøstiftelsen og samlet inn andeler for å få råd til å kjøpe opp Hopsjøbrygga, for så å bygge det opp igjen. Her fikk han overbevist flere til å bidra, og arbeidet med å reise Hopsjøbrygga ble satt i gang. Det er av hans stiftelser filmnavnet kommer fra: "Stifteren".

Det er filmskaper og regissør Kim Jektvik som står bak minnefilmen om Bugten og hans innsats for å bygge opp Hopsjøbrygga. Han har siden Tor Bugtens død i 2001 samlet videoklipp og intervju av Tor og de som kjente han best. Jektvik hadde selv svært nær kontakt med Bugten, og bestemte seg allerede under hans begravelse at han skulle lage film om han:

- Jeg kjente han veldig godt, alle hang rundt han hele tiden. Vi hadde egentlig planer om å lage film før hans død, men det ble aldri satt i gang. Under Bugtens begravelse ble det vist noen videoer, og det var da jeg virkelig bestemte meg for å lage en film om Tor. Andre fortjener så absolutt å få se hvilken fantastisk person han var, sier Kim Jektvik.

Jektvik har i 17 år samlet videoer av Bugten liv, hvordan han var som person og hvilken enorm innsats han lå inn i Hopsjøprosjektet. Først nå føler Jektvik at han har nok materiale til å premiere en film, en dokumentarfilm som varer i én time og tre kvarter.

- Filmen handler om noe historikk rundt Hopsjøbrygga, men er i bunn og grunn en film om medmennesket Tor Bugten. Det er kanskje litt ekstra spesielt i dagens samfunn, med tanke på alt snakket rundt identitet, opprinnelse og det å kjenne plassen sin. Dette føler jeg er en viktig film som virkelig får fram Tors verdier. Det er vanskelig å forklare hvilken god person Bugten var, man må nesten se filmen selv for å skjønne det, forteller Kim Jektvik.

Med sitt lange skjegg, gammel-norske språk og ord unger til vanlig ikke brukte, ble han fort en favoritt blant historielystne barn. Med sin unike fortellerstemme og kunnskap ble han en vandrende historiebok og fikk enhver lytter til å se for seg fortellingene.

- Han visste historien bak hver eneste ruin og murvegg, man kunne se for seg bygningen når han fortalte. Alt ble så livaktig, sier filmregissøren om Bugten.

Selv om videoinnsamlingen har pågått siden årtusenskifte begynte ikke Jektvik å lage filmen før i februar. Nå, et halvår senere, er filmen klar for visning for første gang.

- Jeg har en veldig god følelse på at filmen kommer til å bli godt mottatt, jeg har alt hørt at mange skal komme å se på, sier Kim Jektvik fornøyd.