Inviterer på båttur og pokerspill

Kultur

I helga vil Ansnes Brygger for andre år på rad arrangere Poker Run, et sosialt rebusløp for båtinteresserte med et seiersavgjørende pokerspill.

Ideen dukket opp i USA for mange år siden, der motorsykkelsjåfører ville finne en unnskyldning for å "cruise" rundt og ha det gøy. Siden har det blitt stort i Europa, og i fjor kom det altså til Ansnes med en maritim vri.

- De fleste som besøker oss her på Ansnes Brygger kommer jo sjøveien, enten det er lokalbefolkningen eller hytteeiere, derfor synes vi det er artig å arrangere et Poker Run med båter, sier ansatt i Ansnes Brygger, Venke Glørstad.

Båttur med pokerspill

Konseptet er at deltagere skal komme seg rundt en løype stasjonert med poster. På postene skal hver deltager ta med seg en konvolutt inneholdene spillkort. Senere på kvelden skal det bli spilt poker med kortene deltagerne har plukket opp på veien, og vinneren av dette pokerspillet vinner altså Poker Run. Viktig er det å poengtere at det ikke er noe kappløp, siden det er vinneren av pokerspillet som stikker av med premien.

- Premien i år vil bli en vandrepokal siden vi har bestemt oss for å gjøre dette til en årlig greie på Ansnes, men alle deltagere får en "goodie-bag" samt en t-skjorte, forteller Glørstad.

Det vil også bli premiering av "humørsprederan" og "kuleste cruiser" - de som lager mest liv og den med tøffest båt.

Venke Glørstad vil poengtere at det ikke er noe race, men mer som et sosialt, morsomt og hyggelig arrangement der båtfolk får samles og dele interesse.

Poker, fest og konsert

Årets Ansnes Poker Run blir nå på lørdag den 21., og påmelding skjer på Ansnes Bryggers nettsider. Om man melder seg på, noe Glørstad håper mange vil gjøre, skal du ut på på båttur i Frøyfjorden i en løype lagt fra Ansnes, videre til Dolmsundet, Hopsjøen, Kvenværet, Flatval og Rabben Marina før man vender tilbake til Ansnes. På Rabben Marina vil alle deltagende få servert lunsj.

Tilbake på Ansnes brygger blir det spilt poker med innsamlet kort. Den med den beste pokerhånda vil ville Ansnes Poker Run. Etter at vinneren er kåret, og har fått sin pokal, heder og ære, blir det fest med Bøgdabråk, et rockeband fra Fosen med stødig live-rykte, og mye god stemning.

Venke Glørstad sier at hun håper seg mange båtinteresserte tar turen og minner på at det også er lov til å være med som tilskuerbåt.