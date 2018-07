Bokutsalget som aldri går tomt for bøker

Kultur

- Det er cirka 300 bøker til salgs her nå. Det har vært godt med folk innom siden vi åpna i dag, og alle som har kjøpt har benyttet seg av tilbudet med posesalg, der de kan fylle opp en bærepose med bøker og betale 100 kroner, forteller Knut Floor.

Under Hopsjødagene holder grendalaget på Melandsjø bokkafe i grendahuset. Dette er en del av tiltakene for å få inn penger til å drive huset. Knut Floor forteller at til tross for at det går unna med bøker, så vil det være like mange bøker når de skal ha neste bokkafe om ett halvår.

- Det er folket i grenda, men kanskje aller mest hyttefolket som kommer med bidrag. De kan være her en gang og kjøpe ti møter, så kommer de i neste runde tilbake og donerer 20 bøker, forteller han.