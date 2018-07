Feststemning på Haltendagen

Kultur

Haltendagen føyde seg inn i rekken av mange fine soldager med god temperatur denne måneden. Over havet, fra både sør, øst og vest kom det massevis av båter med feststemte mennesker, i tillegg til alle de som allerede var på plass på Halten.

Også i år var Åfjord janitsjar på plass og skapte en fantastisk stemning da arrangementet, i regi av Halten Fiskarheims Venner og Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne, startet.

Spennende kåseri

Tradisjonen tro var det salg av rømmegrøt og suvenirer på fiskarheimen, før det åpnet for andre tilbud på ”Skanken”. På brygga var det blant annet et veldig interessant kåseri av historikeren Daniel Johansen, som fortalte om Haltens betydning som fiskevær. Trolig var det aktivitet i Halten i mange, mange hundre år før de første nedtegnelsene om Halten fra 1548.

Feststemning

På festen om kvelden var det over 130 voksne som løste billett, i tillegg til mange barn og unge som gikk inn gratis. Årets musikanter var Arwato, som med sitt repertoar nok appellerte mer til de godt over 60, enn generasjonene under. Men stemningen i det som kanskje er Frøyas flotteste festsal, tørrfiskrommet på brygga, var likevel upåklagelig.