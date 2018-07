Mamma Mia-festen fortsetter

Kultur

I helga var det premiere filmen "Mamma Mia - Her we go again" ved Frøya kino. Her ble publikum tatt imot på rød løper og servert velkomstdrink, frukt og go'musikk.

Interessen for filmen var så stor at begge forestillingene i helga ble utsolgt.

- To utsolgte forestillinger fører til ekstravisninger, opplyser Frøya kino som viser filmen igen tirsdag 24. juli kl. 17.00 (dørene åpnes kl. 16) og søndag 29. juli kl. 16.30 og 19.00. (dørene åpnes kl. 15.30)

NB. Filmen vises ved Hitra kino søndag 29. juli kl. 20.00

"Mamma Mia - Her we go again" er oppfølgeren til en av tidenes største kinosuksesser. Ti år etter handlingen i den første filmen, venter Sophie og Sky barn. Sophie har tatt over driften av Donnas villa på den greske øya Kalokairi. Mens hun går svanger ønsker hun å få vite mer om morens fortid og hvordan hun møtte Sophies tre fedre. I tillegg banker en ny gjest på døra; Sophies bestemor, som hun aldri har møtt før.

- Det er duket for nye morsomme forviklinger og en lang rekke av fengende ABBA-låter i denne gledesspredende musikalfilmen. Gled deg til et gjensyn med castet fra den første filmen og en rekke nye bekjentskaper i sommerens store kinofest, skriver filmweb.no om filmen.