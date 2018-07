Stemningsrapport fra SommerFillan: - Utrolig gøy!

Kultur

Med lokkende finvær er Fillan fylt med martnasglade og fartssøkende mennesker fra land og strand. Sansene blander seg; lyden av hyl fra tivoliparken går parallelt med lukten av nystekte burgere fra martnadsgata.

Hitra-Frøya skrev nylig om at SommerFillan i år komer med noen overraskelser, deriblant en egen bod der RBK-shop vil holde til. Torsdag ettermiddag er køen lang utenfor boden der Jan Olav Dreier selger alt fra fotballdrakter til "Trønder Kit", en pakke med løsbart og RBK-tatovering:

- Det er jo grei interesse for RBK-shoppen her da, smiler en fornøyd Dreier, og legger til at han synes butikken er overraskende populær på Hitra.

- Her har vi med en vogn med en del tilbud og en del av det vi har i shoppen til vanlig, sier Jan Olav Dreier.

Noen skritt mot Tivoliparken står det to hester og beiter på plenen utenfor Mediehuset. Sara Svensdottirfra Hitra Hestesenter på Kvenvær er instruktør og tilbyr ridningsdebut for barn og unge:

- Her har vi med oss hestene Erro og Gydja på 13 og 9 år, sier Sara. Hun synes det er kjempegøy å delta på arrangementet og synes det er ekstra koslig at hun får møte barn.

- Ungene synes det er artig å få ri, selv om det kanskje er litt skummelt i begynnelsen. De rir en liten sløyfe rundt her, sier Svensdottir og peker på en løype som går rundt tiviloiet.