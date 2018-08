Standup, komedie og kjendisartist i kulturhuset

Kultur

Mot i brøstet

Først ute i Frøya kulturhus høstprogram er "Mot i Brøstet - på oppfordring" som settes opp 29. september, kanskje Norges mest sette situasjonskomedie som 25-årsjubileum!

På oppfordring gjør nå skaperen Tore Ryen og hovedrolleinnehaver Nils Vogt seg klare for å gi deg et underholdende og ellevilt tilbakeblikk på alt som skjedde på settet, både foran og bak kamere. Med andre ord et stand-up show som oppsummerer Norges største komedie-suksess på fjernsyn.

Radarparet har plukket ut sine favorittøyeblikk fra de 142 episodene som ble vist på TV2 i perioden 1993-1997. Klippene vises selvsagt på storskjerm med skaper og skuespiller som humoristiske sidekommentatorer.

Sondre Justad

Den suksesfulle musikeren Sondre Justad kommer til Frøya kulturhus 14.oktober.



Debutalbummet Riv i hjertet lå på VG-lista i halvannet år til sammen, seks av ti spor ble radiolista og låtene fikk over 30 millioner streams. Et stadig voksende publikum trakk til konsertlokalene og sørget for at flere av turneene hans solgte ut.

Nå er han ute med oppfølgeren Ingenting i Paradis. Albumet gikk rett inn på 4.plass på VG-lista og fikk en femmer på terningen fra en rekke anmeldere.

Storbyturneen i kjølvannet av slippet satte raskt salgsrekorder i flere av byene da billettene ble sluppet, og hele turneen ble utsolgt før den var i gang.

Kulturhuset opplyser at det blir stående publikum under konserten med Sondre Justad.

Are Kalvø

17. november inntar komikeren Are Kalvø kulturhuset med forestillingen "Hyttebok frå Helvete"

Her møter vi en komikers motvillige forsøk på å lære seg å elske naturen.

Han vokste opp midt i et postkort på Vestlandet, omgitt av fjorder og fjell som folk reiser halve kloden rundt for å oppleve, med turmuligheter på alle kanter. Likevel har han aldri blitt en naturens mann. Han flyttet til byen og så seg aldri tilbake.

Dette har aldri vært et problem. Før nå....

Kristian Valen

24 november blir det standup med Kristian Valen - tre år etter at han sist var her. Den gang var det to fulle hus...

Det blir som vanlig parodier på TV program/artister og kjendiser fra inn- og utland i kjent Valen-stil. Han har også fått med seg at TV2 har et program som heter “Åsted Norge” og at "Gutta på tur" er tilbake på skjermen.

Her blir det parodier når Valen inviterer gjester/kjendiser som overhodet ikke passer inn som gjester når han tolker disse TV-suksessene.