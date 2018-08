Kultur

Ivar Christian Johansen, mye bedre kjent under artistnavnet Ravi, bekreftet fredag kveld at det slett ikke er størrelsen det kommer an på. For selv om Ravi ikke rager så høyt i antall centimeter, så er han en stor musiker.

Og det er ingen tvil om at Ravi har en stor tilhengerskare også hos oss, for publikum var med fra første strofe, og viste tønsberg-artisten at de kunne tekstene på både "E-ordet" og "Du, du, du, du, du", som er av Ravi sine mest kjente låter.

Uventet og moro

Publikum var i også i alle aldersklasser. En av dem, Sonja Pettersen, fikk sansen for Ravi gjennom tv-serien "Hver gang vi møtes".

- Jeg hadde aldri hørt på rap før, men oppdaget der at Ravi kunne synge. Derfor gleder jeg meg til å høre ham i kveld, sa Sonja.

Ravi skuffet verken Sonja eller de andre som hadde møtt opp på Frøyafestivalen for å høre ham. Og da musikeren plutselig hoppet ned og menget seg med et med-syngende publikum, var det flere som fikk en "utadæsjælåpplevelse", for å bruke Ravi sitt eget uttrykk.

- Dette hadde jeg ikke helt ventet, men de var moro, sa Andreas Fredagsvik, som har hørt mye på musikken til Ravi.

- De kunne jo tekstene

Selvfølgelig fikk festivaldeltakerne både sangen om å danse oppå bordet, hvor tittelelen altså er "Utadæsjælåpplevelse" og populære "Dødssøt" før Ravi var ferdig på scenen. Og etterpå var artisten svært fornøyd med sitt publikum.

- De var kjempehyggelige. De kunne jo tekstene, de de danset med, og de gjorde akkurat det jeg ba dem om, sa en smilende Ravi til lokalavisa Hitra-Frøya fredag kveld.