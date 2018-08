Supershow med Thoris Supergutt

Kultur

Thoris Supergutt (Thor-Erling Gulbrandsen) hadde ingen problemer med kontakten med publikummet sitt, uansett hvilken alder de hadde, under Barnas Dag på Sistranda i dag. Han skøyet, sang og lekte, og tilhørene var med fra første stund.

Med nydelige sanger om vennskap, kjærlighet, opp- og nedturer, fenget han absolutt alle, og hadde null problemer med å få både små og store med på sine spillopper. En herlig type som man bare må bli glad i, og som setter folk i godt humør.

Tett

Tilhørerne sto tett foran scenen, og ungene som fikk bli med opp på scenen storkoste seg.

- Det var kjempeartig, sier Henriette (snart 10), som i likhet med mange andre barn fikk nærkontakt med Supergutten.

Thor- Erling Gulbrandsen er utdanet barne- og ungdomsarbeider, og har også bakgrunn fra NRK. De siste årene har han turnert som rockestjerne, superhelt og klovn, og dagens besøk var Thoris Supergutt sitt andre besøk på Frøya.

Verdt å høre på

Silje Cathrine Jystad, kjent som vokalist i Trondheimsbandet Ship of fools, entret scenen i sentrum av Sistranda etter supergutten. Hun fenget ikke barna like mye, selv om Jystad, med sin flotte stemme, leverte kjente sanger for store og små. Til og med en Anders Jektvik-låt (Rampa) hadde hun på repertoaret. Litt synd at det var ganske glissent blant publikum, for denne artisten var verdt å få med seg.

Ungene koste seg også med å lage store såpebobler, perlesmykker og hoppe i hoppeslott. Kiwi bød på gratis frukt, og Rema 1000 serverte grillmat. Og folket som var i sentrum i formiddag koste seg.