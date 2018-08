- Chris Norman var verdt hele festivalbillett-prisen

Kultur

Det var ikke få som ventet på kveldens siste sanger og musiker på Frøyafestivalen i går. Chris Norman, mest kjent som frontfigur i Smokie, ser ut til å ha like mange tilhengere nå, som da Smokie toppet hitlistene på 70-tallet.

En av dem som ventet på ham, var Tove Fredriken, som har vært stor fan av ham siden Smokies glanstid.

- Han er en av heltene, ja, sa Tove, som kunne fortelle at hun har sikret seg billett til Smokie i Olavshallen i oktober.

Et hjertesukk

Tove ble fornøyd med underholdningen hun fikk av Chris Norman, men hadde et hjertesukk å komme med. Som rullestolbruker hadde hun ønsket bedre tilretteleggelse, slik at hun og andre i samme situasjon kunne fått bedre utsikt til det som foregår på scenen.

Slik som det er nå, sliter de som sitter i rullestol med å se artistene, både på grunn av høye sikringsgjerder, og publikum som står foran dem.

Publikum ville ha Alice

Chris Norman er ikke lenger en del av Smokie, men da han forlot bandet i 1986, ga han ikke fra seg rettighetene til å framføre bandets sanger. Dermed fikk publikum, som forventet, mange låter fra bandets storhetstid.

Allerede som nummer to leverte han "Lay Back In The Arms Of Someone", og dermed var stemningen satt. "Something's Been Making Me Blue" fulgte deretter, før en fantastisk versjon av "Stumblin In", som han spilte inn sammen med Suzi Quatro i 1978.

Publikum ropte på Alice (who det f... is Alice?), og de fikk Alice. De fikk også "I'll Meet You At Midnight", og selvfølgelig "Needles And Pins" og mange fler. Og som ekstranummer kom nydelige "Wild, Wild Angel".

Poserte villig

Noen "stjerner" holder seg. Chris Norman ser ut til å være en av dem. Han strålte fra scenen og poserte villig for fotografering med både mobiler og større kamera. Han sang som han gjorde på 70-tallet, og han hadde energi gjennom hele konserten.

Det satte publikum pris på. En av dem sa det sånn, etter at den tidligere Smokie-vokalisten hadde gått av scenen:- Det var ekstremt bra. Chris Norman var verdt hele festivalbilletten.