- Ta med gamle bilder

Kultur

Hitra historielag er på offensiven og vil krydre lokalhistoria med glimt fra tidligere tider, glimt som trolig er og i alle fall blir en del av vår felles lokalhistorie.

-Vi håper og tror det er både fastboende og ikke minst feriefolk, som er heime og nyter sine feriedager her ute, som sikkert har noen gamle bilder liggende. Ta dem med og vis dem til oss, sier leder i historielaget Svend Sivertsen.

Hitra historielag lanserer nettside Det er jobbet i kulissene og nå presenterer Hitra historielag egen nettside.

Laget ønsker å låne bilder, avfotografere eller scanne dem, og så få tillatelse til å legge dem ut i en bildebase som historielaget er i ferd med å etablere. -Vi ønsker å lage en åpen bildebase der alle har tilgang. Her skal det komme mange gamle bilder og lokalhistorie fra Hitra. Vi har allerede en del bilder lagt ut på nettsida www.hitrahistorielag.no, forteller Sivertsen.

Samler inn gamle Hitra-bilder Hitra historielag jobber med å samle inn gamle bilder. Bilder som lånes blir avfotografert eller scannet og lagt inn i historielagets bildebase.

- Historielaget ønsker å ta vare på gamle bilder som folk måtte ha i gamle album eller finnes i esker på loft og i kjeller etter en generasjon som snart er borte. Og det er denne generasjonen som ennå kan fortelle oss litt nærmere om bilder og historier knyttet til steder, situasjoner og personer. Historielaget har en lav terskel for å få fram bilder og historier. Vi har en lett blanding av gammel og nyere historie, men alt er lokalhistorie, verdt å ta vare på, sier Sivertsen.

-Under bildekvelden på Fjellvær nå på fredag vil vi vise et knippe bilder og så samle inn historier omkring dette. Historielaget har et tett samarbeid med Kystmuseet i arbeidet med bildebasen.

Ta en kikk på www.hitrahistorielag.no, og gjerne kontakt historielaget.