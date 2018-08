Nå blir bonde Knut også sirkus-slåttakar

Kultur

- Sirkus-bonde? Hehe, jeg skal ikke på sirkus sjøl. Men jeg spanderer en arbeidsdag og slår av ekstra gras slik at sirkuset kan få plass på jordet.

Det forteller melkebonde Knut Wågø til lokalavisa Hitra-Frøya. Sirkuset som ankommer Sistranda denne uka, skulle egentlig rigge seg til ved storhallen. Men der har man ifølge froya.no funnet ut at det er for liten plass. Derfor har forespørselen gått til Knut, som nå tar med seg slåmaskina ut for å gjøre klar for sirkus. Knut Wågø har fjøset på Norddyrøya, men høster gras i området ved Blått kompetansesenter på Sistranda. Og det er her sirkus Agora innen onsdag kveld skal sette opp teltet sitt.

- Jeg tror ikke det har vært sirkus akkurat her før, sier bonden.

- Skal du se forestillinga sjøl?

- Nei, jeg skal nok ikke det. Men minstegutten skal få dra, sier han med et smil.

Cirkus Agora gjester Sistranda onsdag 15. august og dagen etter, torsdag 16. august, legger de turen til Hitra. Her vises forestillinga på Vikaholmen i Fillan.

I følge sirkusets pressemelding har de med seg artister i verdensklasse som byr på grasiøse luftnummer, morsomme klovner og halsbrekkende akrobatikk.

Blant annet har sirkusdirektør Jan Ketil Smørdal med seg temposjongløren Tony Garcia fra Spania som har underholdt titusenvis av mennesker ved noen av Europas største og mest annerkjente sirkus. Luftens prinsesse Sandra Quaiser - kjent fra NRK-serien "Bli med heim" - skal gjøre risikofylte vendinger fra en lysekrone høyt opp under sirkusteltet. Cirkus Agora har også med seg de tre prisbelønte klovnene "Rivelions" til øyriket.

I tillegg har sirkusdirektøren flere overraskelser på lur.

- Det skal være sirkusfest fra begynnelse til slutt, skriver sirkuset.