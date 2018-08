Kultur

Tove Mathisen fra Hammarvika, blogger på tovemathisen.blogg.no og fast helgeskribent i lokalavisa Hitra-Frøya, har laget et dikt med humoristisk - og kanskje også litt syrlig - blikk på situasjonen rundt den avgåtte fiskeriministeren. Her blir både Iran-turen, kjærlighetsforholdet til Bahareh Letnes og forholdet til journalistene omtalt - på rim.

"Forelskelse - det er noe som skjer

enten du heter Pål eller Per

mannfolk flest, de blir nærmest blinde

når de møter den rette kvinde."

skriver Mathisen i diktet, som har ni vers.

- Det bare ramlet ned i hodet. Og tok fokus bort fra andre verdensproblemer, svarer Tove på spørsmål om hvorfor hun skrev diktet. Lokalavisa har fått lov å gjengi noe av det. Mathisen fortsetter:

"Jeg er en ekte, helstøpt mann

selvsagt ble jeg med til Iran

for jeg er tross alt den store stjerna

derfor varslet jeg aldri Erna.

Telefonen, klart jeg måtte ha den

hijaben? - nei, den la vi igjen

utslått hår er tingen for Per

for burka er det ingen som kler.

Min Letnes er fin som den edleste vin

så hvorfor gjemme seg bak en gardin

i tillegg er hun dyktig og klok

gled dere folkens, for snart blir det bok."

At Iran-turen og kjærligheten også til slutt førte til statsrådens avgang, omtaler hun på denne måten:

"Jeg er forelsket, så jeg tok risken

selv om jeg mistet grepet om fisken

denne jenta er virkelig drømmen

derfor svømmer jeg gjerne mot strømmen.

Jeg mistet min stolte ministerpost

men denne karen blir aldri lost

jeg gjør som Abdi, Mustafa og Hjalmar

og slenger inn en søknad til Salmar."

Hele diktet kan leses på bloggen tovemathisen.blogg.no